«Газпром» сбросил риски

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (Bundesnetzagentur, BNetzA) управление Gazprom Germania GmbH. Ранее, 31 марта группа «Газпром» прекратила участие в этой немецкой компании и всех ее активах.

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По данным «Газпрома», Gazprom Germania GmbH являлось дочерним предприятием «Газпром экспорта» (входит в «Газпром»). Немецкая дочерняя компания торговала газом и имела сеть газозаправочных станций в Германии, а также 8 ПХГ в Германии и Австрии. Этой компании также принадлежали Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии и Чехии.

В сообщении «Газпрома» пояснялось также, что холдингу с 31 марта больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, и является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

Интересно, что вначале в Берлине этот вынужденный шаг был встречен в штыки. Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек даже заявил, что «Газпром» вышел из немецкой «дочки» без одобрения германского правительства, нарушив закон о внешней торговле. Однако уже 4 апреля на сайте ведомства Хабека было размещено заявление о передаче компании Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства страны, при этом компания может оспорить это решение в течение месяца, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Так также указано, что решение по Gazprom Germania принято в результате консультаций с министерствами иностранных дел и финансов ФРГ, а также Федеральным банком. Попечительное управление Федерального сетевого агентства в отношении всех прав голосов по акциям Gazprom Germania GmbH введено до 30 сентября текущего года. Акционеры компании, соответственно, лишаются права голоса.

«Газпром» поторопился избавиться от европейских активов во многом потому, что несколько дней назад в Берлине заговорили о возможной национализации собственности российской газовой компании. При этом предлагалось её даже не выкупить ее, а просто конфисковать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти обсуждения с адекватной резкостью.

В «Газпроме» же, в свою очередь, стали действовать. Тем более, что 30 марта в ряде европейских структур российского газового концерна прошли обыски, которые провели чиновники Еврокомиссии — компанию еще с декабря прошлого года в Брюсселе пытаются обвинить в завышении цен. В таких условиях понятно, почему выход из активов не является их продажей.

А отвечать за наполнение примерно 10% европейских ПХГ придется теперь не российской газовой компании, а немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству. В ПХГ, ранее принадлежавшие «Газпрому», по ряду данных, в 2021 году были закачаны 10 млрд. кубов газа. В то время как все ПХГ ЕС и Великобритании рассчитаны на 108 млрд. кубов.

Британская Gazprom Energy заявила, что передача Gazprom Germania GmbH под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ не имеет негативных финансовых или иных последствий, так как это решение делает Германию фактическим владельцем Gazprom Germania и всех ее дочерних компаний, включая материнскую компанию Gazprom Energy — Gazprom Marketing & Trading (GM&T). Поэтому «это полностью устраняет, с немедленным вступлением в силу, любые опасения по поводу жизнеспособности и будущего GM&T и ее дочерних компаний (включая Gazprom Energy), поскольку окончательный контроль теперь косвенно принадлежит немецкому государству, а не ПАО "Газпром"».

Уточним, что зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании. Так что и в Англии после запрета поставок газа из России (оно запланировано на конец 2022 года) к потребителю продукция «Газпрома» все же дойдет, но в другой национальной упаковке.

Правда, пока немецкое Федеральное сетевое агентство с регулированием бывшей собственности «Газпрома» справляется плохо. 5 апреля стало известно, что работы по отбору и закачке газа прекращены на одном из крупнейших немецких ПХГ «Реден». В нем может храниться до 3,9 млрд кубометров. Этим ПХГ управляет оператор Astora. Кроме того, этот оператор управляет ещё двумя ПХГ: «Хайдах» — в Австрии и «Йемгум» — в Германии. В них 5 апреля газ еще закачивался и отбирался по расписанию, хотя запасы здесь также сократились до минимума.

Впрочем, сейчас закачивать газ в ПХГ не обязательно. Технически это, как правило, осуществляется, начиная с мая. Но это уже забота BNetzA.