Глава Крыма Аксёнов предсказал ближайшее будущее Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксёнов предсказал ближайшее будущее президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Аксёнова, уже очень скоро Зеленского ждёт суд и длительное тюремное заключение, так как за все совершенные им преступления придёт возмездие, передаёт РИА Новости.

«Уверен, что одна из причин истерик президента Украины и других представителей нацистского киевского режима – это страх преступников перед неминуемым возмездием, – подчеркнул глава Крыма. – Не сомневаюсь, что оно обязательно будет, и все они окажутся за решёткой».

Он также напомнил, что Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию договора «о гарантиях безопасности Украине». Но почти одновременно с этим экс-комик выступил с очередным стендапом, одним из тех, которые он называет «обращениями к украинскому народу».

По словам Аксёнова, в своём обращении Зеленский озвучил угрозы расправы в адрес российских журналистов, фактически скатившись до уровня террориста.

«Это к вопросу о вменяемости президента Украины и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности», – резюмировал глава Крыма.

Напомним, как ранее сообщал «Эксперт», бывший главный санитарный врач страны, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский употребляет наркотики.

При этом, по мнению Онищенко, у главы «незалежной» сформировалась зависимость к запрещённым препаратам.

«Как врач я хочу посочувствовать ему. Так как уже очевидно, что сегодня Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь», – подчеркнул специалист.

При этом он считает, что для президента Украины непосильным испытанием стало то, что он возглавляет в такое время такое крупное государство.