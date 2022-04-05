Комиссия по ценным бумагам США назначит Илона Маска в совет директоров Twitter*

Предприниматель Илон Маск войдет в совет директоров социальной сети Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры).

Об этом сообщается в заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

«Компания назначит господина Маска в совет директоров... Срок его полномочий истечет на ежегодной встрече акционеров компании в 2024 году», — указывается в документе.

Информацию подтвердил на своей странице в соцсети директор Twitter Параг Агравал, отмечает «Интерфакс». «Я с радостью сообщаю, что мы назначаем Илона Маска в наш совет директоров! В ходе обсуждений с Илоном в течение последних недель нам стало ясно, что он будет ценным членом нашего совета», — написал Агравал.

Сам Илон Маск отметил, что с нетерпением ждет начала работы в компании, «чтобы внести существенные улучшения» в нее в ближайшее время.

Накануне, 4 апреля, стало известно, что Илон Маск владеет 9,2% акций Twitter. На этом фоне бумаги компании взлетели более чем на 25%. Согласно опубликованному документу, Маску принадлежит почти 73,5 млн акций, что составляет 9,2% от их общего числа. По материалам агентства Reuters, предприниматель, вероятно, теперь является крупнейшим держателем акций Twitter.

Ранее основатель SpaceX и Tesla заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, которая имела бы «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». Миллиардер даже устроил опрос в Twitter, спросив у пользователей, нужна ли им новая соцсеть.

*соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры