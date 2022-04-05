Компания «Микробор» из ОЭЗ Москвы локализовала производство металлорежущего инструмента

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы «Микробор» наращивает производственные мощности по выпуску металлорежущего инструмента и готов обеспечить российский рынок отечественной продукцией. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания «Микробор» в этом году запустит серийное производство новой продукции – сменных многогранных пластин из твердого сплава мощностью 300 тысяч единиц в месяц. Резидент будет выпускать металлорежущий инструмент с износостойкими покрытиями, не уступающий по характеристикам мировым аналогам. Основными заказчиками выступят предприятия машино- и автомобилестроения, а также представители металлургической и нефтегазовой отраслей», – рассказал Владислав Овчинский.

Компания с 2019 года является резидентом ОЭЗ Москвы. Изделия, которые она выпускает по международным стандартам, используют более 500 компаний из России и других стран.

«За последнее время компания разработала и внедрила пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов. Более того, предприятие в несколько раз увеличило загрузку мощностей, перейдя на трехсменный режим работы без выходных. При среднемесячном объеме выпуска продукции в 2400 штук очередь заказов на апрель уже достигла восьми тысяч. Таким образом, побит рекорд декабря 2021 года, когда резидент ОЭЗ Москвы изготовил шесть тысяч единиц продукции, превысив обычные объемы производства режущих пластин более чем в два раза», – сообщил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

По оценке генерального директора компании «Микробор» Павла Решетова, объем продаж предприятия в 2021 году в два раза превысил показатели 2020 года и прогнозы на ближайший год оптимистичные. Кроме того, компания не только производит инструмент, но и оказывает услуги комплексного инжиниринга, чтобы обеспечить его эффективное применение.

Свои разработки предприятие представит на 22-ой международной специализированной выставке «Металлообработка 2022», которая пройдет с 23 по 27 мая в ЦВК «Экспоцентр».