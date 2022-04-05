Константин Хабенский передает эстафету в спектакле «Контрабас»

«Контрабас» немецкого писателя и драматурга Патрика Зюскинда – одна из самых популярных пьес, написанных во второй половине ХХ века: она переведена на 28 языков и играется на сценах всего мира. Герой «Контрабаса» – служащий государственного оркестра, чьи страсти и мечты оказываются столь мучительными и интенсивными, что превращают в хаос его жизнь

В Московском Художественном театре Константин Хабенский играл героя «Контрабаса» на протяжении восьми лет. А сейчас Константин Юрьевич передает эстафету актёру Артёму Волобуеву и сам вводит его на знаковую роль.



Артем Волобуев – один из ведущих артистов МХТ, которому одинаково подвластны и драма, и комедия. Он часто играет пересмешников, людей со множеством лиц – достаточно вспомнить его роли в театре: Конферансье в «19.14» и Джордж Пигден в «№13D», Бегемот и Жорж Бенгальский в «Мастере и Маргарите», Иван Бабичев в «Заговоре чувств» и адвокат Рамкопф в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».



Константин Хабенский: «"Контрабас (Новое звучание)" – это новая версия спектакля в исполнении Артёма Волобуева. Приходите и вы увидите невероятные взлеты и падения маленького человека в мире большой музыки».



Первые показы – 15 и 16 апреля.

Режиссёр – Глеб Черепанов

Художник – Николай Симонов

Художник по костюмам – Мария Данилова

Художник по свету – Айвар Салихов

В спектакле также участвует актриса Елизавета Ермакова.