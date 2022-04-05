Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году — вице-мэр Ефимов

Предприятия машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года нарастили объемы производства. В частности, выпуск насосного, компрессорного и лифтового оборудования увеличился почти вчетверо, рассказал 5 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году столичные предприятия в 3,95 раза нарастили объемы изготавливаемых машин и насосного, компрессорного, лифтового и другого оборудования, входящего в эту группу, по отношению к 2020 году. Рост продолжился и в этом году: в январе производство увеличилось на 68,7% по сравнению с январем прошлого года. За два первых месяца 2022 года выпуск вырос на 95,7% по отношению к такому же периоду 2021 года», – сообщил Владимир Ефимов.

В столице работают 249 производителей машин и оборудования, 47 из них – средние и крупные, уточнил он. В частности, 14 компаний выпускают гидравлическое и пневматическое оборудование, 9 предприятий создают печи и термокамеры, 18 делают холодильное и вентиляционное оборудование.

«В городе работают 18 предприятий, производящих подъемно-транспортную технику, из них четыре специализируются на лифтах. Москву называют лидером в производстве лифтового оборудования. Всего в России в 2021 году, по данным Росстата, было выпущено более 31 тысячи лифтов, а на Москву пришлась половина: порядка 15 тысяч», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Эту продукцию поставляет по всей стране и устанавливает в различных учреждениях и жилых домах.

Среди крупнейших производителей — Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), на котором производят грузовые и пассажирские подъемники. Компания имеет статус промышленного комплекса. Это позволяет ей использовать льготы: региональную ставку налога на прибыль в 13,5%, ставку арендной платы за землю – 0,3% от кадастровой стоимости участка, уменьшенный вдвое налог на имущество и сниженный на 80% земельный налог.

Предприятиям отрасли машиностроения сегодня доступны и другие меры поддержки, уточнили в правительстве Москвы. Так, столичные заводы могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату заработной платы. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин поручил направить дополнительные средства в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства для этих целей. Фонд уже принимает заявки от промышленников города.