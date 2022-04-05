S&P 500: Илон Маск проехался на мессенджере не хуже, чем на Tesla

Новость о том, что глава Tesla Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры), привела к самому большому скачку последних за всю их биржевую историю – на 31%. Окончили торги они на 27% выше предыдущего закрытия, что для них тоже рекорд с момента IPO.

Сделку нельзя назвать ожидаемой. Еще недавно Илон Маск критиковал социальную сеть в связи с недостатком свободы слова и чуть ли не собирался создать ее аналог. Теперь же, заплатив порядка $2,9 млрд, он становится крупнейшим внешним акционером Twitter.

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Рост акций, впрочем, был связан и не с неожиданностью, а со спекуляциями на последствиях покупки. Гендиректор Tesla может занять более агрессивную и действенную позицию в Twitter, чем любой иной миноритарий. И инвесторы надеются на выкуп акций или какие-либо другие серьезные изменения в политике компании.

Акции Twitter с большим отрывом лидировали в понедельник в составе S&P 500 – второй шла ETSY c 7,2%, а третьей с весомым приростом в 5,6% была сама Tesla. С покупкой акций социальной сети последнее, впрочем, было не связано: причина в квартальных данных о рекордных поставках электромобилей.

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«Многие новости, которые мы видим сегодня, в целом позитивны для технологий», — говорила Reuters старший инвестиционный стратег Edward Jones Мона Махаджан. Заметно росли многие технологические акции: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia и другие.

Но в составе индекса Nasdaq бумаги Tesla были лишь пятыми по росту – лидировали преимущественно китайские акции. Первой шла Pinduoduo, прибавившая 15,59%.

Инвесторы наблюдают за тем, как убираются препятствия для полного доступа США к аудиту китайских компаний. Именно в его отсутствии состояли претензии, из-за которых акциям, связанным с КНР, грозил делистинг с американских бирж. Ход процесса позволяет делать выводы о том, что шансы на печальный исход падают. В субботу Пекин предложил отменить требование о том, чтобы китайские компании, зарегистрированные за границей, проверяли на местах в основном регулирующие органы КНР.

В ожидании рецессии

Между тем инверсия кривой доходности, появившаяся на прошлой неделе у казначейских облигаций США со сроками до погашения 2 года и 10 лет, сохранилась и в понедельник. Ситуация, когда долгосрочные облигации приносят меньше краткосрочных, считается предвестником рецессии (последняя следует в течение 6-24 месяцев).

«Вероятно, это означает, что начался отсчет времени до потенциальной рецессии, - заявил CNBC стратег LPL Financial Райан Детрик. – Есть и хорошая новость: исторически для того, чтобы рецессия и в самом деле наступила, может потребоваться пара лет».

Рост акций на этом фоне не должен очень удивлять: на два года вперед рынки обычно не закладываются. Случаи, когда акции росли в течение многих месяцев после инверсии и только потом (но всегда до рецессии) обрушивались, не единичны.

Как бы то ни было, в понедельник Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,3%, S&P 500 – на 0,81%, а Nasdaq Composite — на 1,9%. Индексы пока не вернулись к своим максимумам 29 марта, которые были достигнуты в ходе одного из самых быстрых 11-дневных ралли в истории. Но Nasdaq уже близок к этому – и если настроенные по-бычьему аналитики видят здесь возможность, то медведей нелепый, с их точки зрения, подъем давно раздражает.

Первые при этом даже не слишком заботятся об аргументации – рост все оправдывает. В понедельник Reuters, например, процитировало гендиректора Horizon Investment Services Чака Карлсона: «Все эти разговоры об инверсии кривой доходности и о том, что она может предсказывать рецессию, снова повышают ценность акций роста».

А Bloomberg привело слова стратегов JPMorgan: «Мы не видим, чтобы фундаментальное соотношение риска и вознаграждения по акциям было таким медвежьим, как это сейчас модно изображать». Медведи ссылаются в основном на туманные перспективы бизнеса и экономики.

В понедельник один из них, главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майкл Уилсон, заявил, что подъем окажется недолгим. Он советует инвесторам искать убежища в облигациях. С его точки зрения, экономика движется к резкому замедлению – снизится спрос на фоне прекращения действия фискальных стимулов, его будут разрушать скачки цен на энергоносители, продовольствие и сырье. Инвесторам, считает Уилсон, будет все труднее игнорировать макроэкономический фон, поскольку он съедает корпоративную прибыль. «Ралли медвежьего рынка закончилось», - сообщил он в записке клиентам.

+(заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры)