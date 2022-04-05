МЧС России доставило в ДНР, ЛНР и на Украину более 650 тонн гумпомощи

Министерство по чрезвычайным ситуациям России доставило в ДНР, ЛНР и Украину более 650 тонн гуманитарной помощи, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Сегодня более 650 тонн грузов было доставлено Министерством по чрезвычайным ситуациям России в ДНР, ЛНР и Украину. Автоколонны в составе 60 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили бутилированную воду, консервы, детское питание, макароны, сладости, муку, а также предметы первой необходимости и строительные материалы» , - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в МЧС России поступило от жителей Донбасса и Украины, уже более 3 тысяч заявлений на единовременные денежные выплаты. Почти 2800 пенсионеров и работников бюджетной сферы получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что пункты по приему заявлений от жителей и оплаты работают каждый день, в том числе в выходные дни. Проводится адресная работа с инвалидами и пожилыми гражданами, в том числе с выездом на дом, говорится в сообщении.