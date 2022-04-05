Минэкономразвития: «Нам пора постепенно отказываться от механизма депозитарных расписок»

Порядок прекращения обращения депозитарных расписок за пределами России, включённый в проект поправок ко второму чтению законопроекта об оптимизации требований к аудиту, проводимому в акционерных обществах, поддержан сегодня во втором чтении депутатами Госдумы.

Как сообщил первый замминистра экономики Илья Торосов, законопроект по делистингу направлен на стабилизацию финансовой системы России. «Нам пора постепенно отказываться от механизма депозитарных расписок, которые фактически потеряли свою актуальность. Делистинг нужен и для недопущения рисков необоснованного обвала котировок ценных бумаг крупнейших российских компаний, обращающихся за пределами России», — сказал он.

По его словам, российский эмитент вправе будет обратиться в специальную Правительственную комиссию, представив заявление и необходимые документы, если решит продолжить обращение своих ценных бумаг за пределами Российской Федерации. «Проект постановления Правительства, определяющий порядок обращения эмитентов с таким заявлением мы уже внесли в Правительство» — сообщил Торосов.

Замминистра отметил, что вводимое законопроектом регулирование дает возможность установить баланс между интересами эмитентов, которые опасаются негативных последствий от продолжения листинга ценных бумаг за рубежом и эмитентов, которые считают, что дальнейшее обращение в значительной степени не повлияет на их экономическую стабильность. «Мы законом сокращаем длительность процедуры делистинга. От года, полутора до нескольких дней или недели. Кроме того, мы считаем, что запрет на выпуск новых депозитарных расписок для размещения их за пределами страны не окажет существенного негативного влияния, учитывая, что ценные бумаги новых выпусков еще не размещались», — сказал он.

Ранее предложения Минэкономразвития раскритиковал крупнейший акционер НЛМК Владимир Лисин. Он сообщил Коммерсанту, что «…Если сейчас кого-то из российских эмитентов это беспокоит [риск потери контроля при покупке акций по низким ценам — прим.], они вправе сами принять решение о делистинге, никто не мешает. Пока же предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост».