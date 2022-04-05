Минфин спрогнозировал объем дополнительных нефтегазовых доходов в апреле

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле в размере 798,4 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина.

«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет», — уточнили в пресс-службе министерства финансов.

В ведомстве также отметили, что по итогам марта суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов составило -302 млрд рублей.

«Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +496,3 млрд рублей», — отметили в Минфине.

На дополнительные доходы от высокой стоимости нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне $44,2 за баррель) Минфин покупает для ФНБ валюту и золото. Однако 24 января на фоне возросшей волатильности регулятор приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Ранее «Эксперт» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Документ, в частности, расширяет варианты использования дополнительных нефтегазовых доходов на наиболее востребованные направления — поддержка осуществления регионами социальных обязательств, бюджетные инвестиции в социальные объекты и другие.

