Минобороны РФ: Киев готовит новые фейки с «убитыми мирными жителями»

Украинские спецслужбы организовали новые провокации, чтобы обвинить российских военнослужащих в насилии над мирными жителями. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно его данным, по подтверждённой информации, вечером 4 апреля в населённом пункте Мощун, в 23 км северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций проведена очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий российских ВС мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ, передаёт РИА Новости.

При этом генерал-майор добавил, что спецслужбы «незалежной» организовали аналогичные мероприятия в Сумах, Конотопе и других городах Украины.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Кремль требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес нашей страны из-за информации об убийстве мирных жителей в Буче, а также хочет, чтобы политики прислушались к аргументам Москвы.

Напомним, власти Украины и западные СМИ распространили видеоматериалы, на которых якобы запечатлены погибшие мирные жители украинского города Буча. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отметив, что на земле рядом с телами нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силами безопасности или боевиками территориальной обороной.

Кроме того, пользователи заметили, что «мёртвые» двигают руками, и при взгляде в зеркало заднего вида автомобиля оператора кажется, что один из «убитых» меняет положение, как только машина проезжает мимо.

Между тем, в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные фото и видео являются «очередной провокацией» киевского режима. В российском военном ведомстве утверждают, что за время, пока Буча находилась под контролем ВС РФ, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

При этом отмечается, что 30 марта все российские подразделения полностью вышли из этого населённого пункта, а выезды из города в северном направлении не были перекрыты, в то время как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.