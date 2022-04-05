Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковипир» компании «Фармасинтез»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении коронавирусной инфекции. Лекарство выпускает компания «Фармасинтез».

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные госреестра, препарат в форме капсул зарегистрирован 4 апреля, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года.

Лекарство предназначено для лечения у взрослых коронавируса легкого или среднетяжелого течения, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующее дополнительной оксигенотерапии. Среди противопоказаний к применению «Ковипира» — повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, беременность или планирование беременности, период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет.

Подчеркивается, что лечение препаратом следует проводить под наблюдением врача.

«Фармасинтез» является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств. Препараты компании представлены в основных терапевтических областях, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит. Производственные площадки группы находятся в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени. Президент и основатель ГК «Фармасинтез» — российский бизнесмен индийского происхождения Викрам Пуния.

«Фармасинтез» — уже вторая компания, получившая в нашей стране регистрационное удостоверение на противокоронавирусный препарат на основе молнупиравира. Первым в феврале текущего года это сделал «Промомед» (его лекарство носит название «Эсперавир»), кроме того, разрешения на клинические исследования в России препаратов на основе того же действующего вещества, по сведениям Государственного реестра лекарственных средств, даны компаниям «Валента Фармацевтика», «Герофарм», Исследовательскому институту химического разнообразия, Обнинской химико-фармацевтической компании, «Эдвансд Фармасьютикалс».

Ранее «Эксперт» писал о том, что за прошедшую неделю рост заболеваемости новым типом коронавируса был зафиксирован в трех регионах России. «В структуре заболеваемости 12,4% случаев приходится на три субъекта (Москва — 5,1%, Санкт-Петербург — 5,0% и Московская область — 2,3%). На остальные регионы приходится соответственно 87,6%. В динамике в разрезе отдельных регионов страны, по итогам 13-й недели 2022 года, рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Руководитель ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с представителями управлений и учреждений Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации. В ходе мероприятия она отметила, что заболеваемость COVID-19 в целом по стране по-прежнему высока.