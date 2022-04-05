Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Саудовская Аравия в мае повысила цены на поставки нефти во все регионы, передает РБК, ссылаясь на Bloomberg. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила наценку на поставки арабской легкой нефти в азиатский регион, начиная с мая на $4,40, до $9,35 за баррель.

Стоимость премии к сорту арабской легкой нефти Arab Light на американском рынке в мае составит $5,65 за баррель, что является рекордом. Saudi Aramco также повысила цены на другие виды нефти для Азии как минимум на $2,70 за баррель. Для Соединенных Штатов стоимость выросла на $2,20 за баррель.

Более 60% поставок нефти из Саудовской Аравии приходится на Азию, причем крупнейшими покупателями являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Президент США Джо Байден пытался связаться с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и шейхом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщала ранее WSJ со ссылкой на источники. Однако, по информации издания, представители Саудовской Аравии и ОАЭ не стали с ним разговаривать, а до этого отказались увеличивать добычу нефти.

