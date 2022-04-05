Отказ от бумажных квитанций поможет отрасли ЖКХ сэкономить до 5 млрд рублей в год

Специалисты онлайн-сервиса Doma.ai (экосистема Сбера) провели исследование, которое показало, какую выгоду может принести отказ от бумажных платежных документов.

Как отмечают эксперты, управляющие компании и ТСЖ при полном переходе на электронные квитанции смогут экономить несколько миллиардов рублей ежегодно. «УК и ТСЖ сэкономят отрасли ЖКХ до 5 млрд рублей в год, если откажутся от использования бумажных квитанций», — цитирует ТАСС сообщение компании.

В сервисе отметили, что электронные платежи оказались востребованными в свете тренда на ESG-повестку; в настоящий момент они стали еще более актуальными из-за усложнившихся экономических условий, в которых ТСЖ и управляющие компании вынуждены оптимизировать свою работу, внедряя в том числе цифровые решения.

При этом подчеркивается, что даже небольшие компании сократят расходы на сотни тысяч рублей при отказе от бумажных квитанций. Сэкономленные средства можно использовать, к примеру, для оплаты работы дворника за несколько месяцев.

Аналитики указывают на то, что квитанции за ЖКУ составляют лишь часть бумажных расходов управляющих компаний — в целом в сфере ЖКХ электронный документооборот еще недостаточно распространен, и реальные затраты на бумагу могут быть выше.

Ранее «Эксперт» писал о том, что за последний месяц в России выросли цены на целый ряд товаров, в том числе на офисную бумагу. Если еще два месяца назад упаковку из 500 листов можно было купить менее чем за 300 рублей, то в марте стоимость такой пачки листов A4 достигла 1,5–3 тыс. рублей. Рост цен поспешили объяснить тем, что российские бумажные заводы оказались без химикатов, отбеливающих целлюлозу, в связи с чем ожидается дефицит белой бумаги. Однако как этот аргумент связан с тем, что в цене выросла уже произведенная и лежащая на складах бумага, теперь будет выяснять Федеральная антимонопольная служба. В конце марта ФАС заявила, что проверит обоснованность роста цен на бумагу в связи с жалобами граждан. Ведомство направило запросы крупнейшим производителям.