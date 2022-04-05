Перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном

Торговля зерном, объём которой во всём мире составляет около 120 млрд долл., находится под угрозой из-за перебоев с поставками, которые вызванными конфликтом вокруг Украины.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, представителей организаций и аналитики заявили, что примерно 50% всей кукурузы, которую Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится всё труднее доставлять покупателям. Это говорит о серьёзных проблемах, которые геополитическая ситуация вызвала в мировой торговле зерном.

При этом отмечается, что поставки зерна из Украины и РФ, на долю которых приходится около 25% мировой торговли этой продукции, усложняются, что вызывает опасения относительно продовольственной безопасности.

Эксперты агентства напомнили, что до начала проведения специальной военной операции украинская кукуруза должна была доставляться в порты Чёрного моря (Одесса и Николаев) по железной дороге и загружаться там на корабли, направляющиеся в страны Европы и Азии. А так как порты сейчас закрыты, то небольшое количество кукурузы в настоящее время перевозится на запад по железной дороге через Польшу и Румынию.

Между тем, в Минсельхозе «незалежной» заявили, что экспорт зерна сейчас ограничен всего 500 тыс. тонн в месяц по сравнению с 5 млн тонн до спецоперации. Это означает убыток в размере 1,5 млрд долл. При этом урожай из нашей страны (а Россия крупнейший в мире экспортёр пшеницы) до сих пор находится в пути. К тому же остаются серьёзные вопросы по доставке и оплате будущих грузов.

В свою очередь в ООН предупредили, что резкое сокращение экспорта зерна, которое транспортируется через Чёрное море, может привести к недоеданию ещё 13,1 млн человек, что усугубит рост глобального голода на планете.

Пока же страны-импортёры пытаются восполнить нехватку зерна за счёт других стран-экспортёров, таких, как Казахстан, Австралия и Индия, но сталкиваются с запредельными ценами и сниженным качеством.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Bloomberg, мировая торговля зерновыми культурами (исключение рис), может сократиться в этом сезоне сразу на 12 млн тонн, что станет рекордным падением показателя за последнее десятилетие.

Как ранее сообщал «Эксперт», вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что зерно из России будет разрешено вывозить в пределах квоты по отдельным лицензиям.

«Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен», – подчеркнула она.

