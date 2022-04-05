Погрузка на ВСЖД в марте этого года превысила показатель того же месяца 2021-го

Погрузка на ВСЖД (Восточно-Сибирская железная дорога, филиал ОАО «РЖД») в I квартале текущего года составила 14,2 млн тонн, что сопоставимо с результатом аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В январе-марте ВСЖД зафиксировала рост погрузки угля — на 2,7% (до 6,7 млн тонн) и железной руды — на 13% (до 1,2 млн тонн). Кроме того, отмечается заметный рост погрузки промышленного сырья (в 1,8 раза, до 513 тыс. тонн), черных металлов (в 2,1 раза, 27 тыс. тонн) и цветной руды (в 1,2 раза, 8 тыс. тонн).

Вместе с тем компания сообщает о снижении в I квартале погрузки нефти и нефтепродуктов на 1,7% (до 2,2 млн тонн); лесных грузов — на 40% (до 889 тыс. тонн); строительных грузов — на 22% (275 тыс. тонн); химикатов — на 9,8% (108 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений — на 4,2% (52 тыс. тонн).

Отмечается, что в марте погрузка на магистраль составила 5,2 млн тонн, что на 3,3% выше показателя того же месяца 2021 года.

Также сообщается, что объем перевозок пассажиров на ВСЖД в I квартале 2022 года увеличился на 3,3% по отношению к тому же периоду предыдущего года. С вокзалов и станций магистрали было отправлено более 2,3 млн пассажиров. Поездами дальнего следования перевезено около 502,5 тыс. человек (рост на 8,1% к I кварталу 2021 года), в пригородном сообщении — более 1,8 млн (рост на 2%).

Восточно-Сибирская железная дорога проходит по территории Иркутской области, Бурятии и частично — по Забайкальскому краю и Якутии. Ее длина составляет почти 4 тыс. км.

Ранее «Эксперт» писал о том, что чистая прибыль холдинга РЖД по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 50,67 млрд рублей против чистого убытка в 6,28 млрд рублей в 2020-м. Доходы компании по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн рублей. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн рублей. Солидный рост в 43,7% показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд рублей. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн. рублей.