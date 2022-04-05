Правительство сократило срок регистрации медицинских изделий в России до пяти и 22 дней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает процедуру государственной регистрации медицинских изделий.

«Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Поясняется, что госрегистрация необходима для вывода медизделий на рынок; упрощенная процедура позволит получить необходимые документы в максимально короткие сроки.

Для ряда категорий медицинских изделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для некоторых — до пяти.

Перечень медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия, которую сформируют в ближайшее время. «В ее состав в том числе войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы», — уточняется в пресс-релизе.

В марте сообщалось, что компании, которые выпускают медицинские изделия, а также организации, поставляющие такие изделия в Россию, не могут приостанавливать или прекращать свою деятельность без уведомления властей за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок. Соответствующие поправки закреплены в правительственном законопроекте. Мера направлена на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях жестких санкций, введенных Западом после начала спецоперации РФ в Украине.

Согласно определению Росздравнадзора, медизделия — это «инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой». Сюда относится также специальное программное обеспечение.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российская биомедицинская компания «Эверс» открыла первое в РФ производство уникальных по характеристикам средств по уходу за ранами «Хитокол». Средство на основе биологически активного хитозана с коллагеном, коллоидным серебром, антисептиком, анестетиком и протеолитическим ферментом химотрипсином используется для местного лечения инфицированных и длительно незаживающих ран разной сложности, его можно применять на любой стадии раневого процесса. При контакте с раной субстанция превращается в гидрогель и полностью рассасывается. Мощность нового производства в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье составит 80 млн изделий. Помимо «Хитокола», компания будет выпускать гидрогелевые противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, а также защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для хирургических манипуляций.