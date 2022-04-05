Продовольствие поплывет через Арктику

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко рассказал в своем Telegram-канале о новом варианте доставки продуктов в арктические регионы Якутии, который сократит расходы и снизит стоимость продуктов.

«В июле “Якутоптторг” впервые завезет по Северному морскому пути 1,5 тыс. тонн социально-значимых продовольственных товаров силами собственного флота. Это сократит транспортные расходы и позволит снизить стоимость продуктов в арктических районах Якутии», - говорится в сообщении Тарасенко. — Еще в начале февраля мы провели переговоры с краснодарскими производителями муки, сахара, риса и растительного масла, так что продовольствие закупят напрямую в Краснодарском крае».

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Раньше товары доставляли железной дорогой до Нижнего Бестяха и в период навигации водным транспортом по рекам, а оставшуюся часть — автомобильными зимниками. Кроме того, в прошлом году продукты в труднодоступные наслеги доставляли с использованием малой авиации. Теперь же завоз планируется осуществить на теплоходе СТК-1012 по Севморпути. Сейчас судно находится в Ленинградской области на ремонте. После его окончания судно встанет под загрузку в Краснодарском крае и до конца июля будет разгружено в Черском с попутным заходом в Тикси.

Северный морской путь пролегает через четыре моря (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и является кратчайшим путем из Северной Европы и Сибири в Азию, пишет портал «Будущее Арктики». Севморпуть имеет длительную многовековую историю, но не имеет единого общепринятого маршрута. В судоходстве он определяется как «навигационно-рекомендованная трасса от Новой Земли до Берингова пролива», а законодательством РФ — как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».

В настоящее время, в связи с началом освоения арктических месторождений, развитием транзитного судоходства, ростом числа экспедиционных и туристических рейсов в Арктику, значение СМП значительно возросло.

Доставка морем будет расти — как и объемы грузов

«Про важность и значимость Северного Морского Пути сказано много и многими, — говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. — Его востребованность и актуальность растёт вместе с потеплением климата и увеличением времени летней навигации. Впрочем, строительство атомного ледокольного флота позволяет сделать навигацию круглогодичной».

Естественно, указывает эксперт, было бы странно, если бы Севморпуть не использовался российскими властями для оптимизации снабжения северных районов РФ. Однако, предупреждает Кочетков, стоит помнить не только о продовольствии, но и о развитии. Экологический туризм за полярным кругом остаётся слабо развитым. Частично это происходит из-за дорогого снабжения продовольствием, что СМП также способен исправить.



Логистика всегда была уязвимым местом поставок продовольственных товаров в Арктические северные районы России и труднодоступные населенные пункты Якутии, отмечает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Период навигации здесь достаточно короткий, с июля по ноябрь, поэтому до 2020 года при доставке социально-значимого продовольствия в эти районы акцент делался на автомобильный транспорт и авиацию.

Теперь ситуация меняется кардинальным образом: продовольственная стратегия региона смещается в сторону создания долгосрочных запасов продовольствия на 12 и более месяцев, указывает эксперт. Это значит, что в регионе создается свой емкий комплекс из оптово-распределительного центра и оптово-розничной сети, который может принимать и аккумулировать больше товаров в период навигации.

Собственно это видно уже и на цифрах: если в 2019 году доля водного транспорта в доставке социально-значимых продовольственных товаров по линии АО «Якутопторг», которое и осуществляет круглогодичный завоз в Арктические северные районы России и труднодоступные населенные пункты Якутии, составляла 13% (1,3 тыс. тонн), то в 2020 году она подскочила до 41% (5 тыс. тонн).

Добавим сюда, продолжает Гойхман, открывшуюся возможность завоза продовольствия через Северо-морской путь на приобретенном компанией судне СТК-1012 грузоподъемностью 1,5 тыс. тонн — и вполне может оказаться, что доля водного транспорта в поставках в Арктические северные районы России, а также труднодоступные населенные пункты Якутии может увеличиться в 2022 года до 60-70%.

Самое главное — не забывать, что и сам объем поставок социально-значимых продовольственных товаров в Арктические северные районы России, а также труднодоступные населенные пункты Якутии быстро растет. В 2019 году, по данным «Якутопторга», он вырос на 38%, с 6,7 тыс. тонн до 9,3 тыс. тонн, а в 2020 году еще на 30%, до 12,1 тыс. тонн.

Так что, заключает Марк Гойхман, активность водного транспорта, особенно в контексте средней экономии более чем на 10% в сравнении с другими видами доставки в Арктические северные районы России, а также труднодоступные населенные пункты Якутии, должна только возрастать. И доставка по Северно-морскому пути, особенно учитывая перспективность этой транспортной артерии, должна всячески поддерживаться государством и увеличиваться.