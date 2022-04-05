Производство лекарств в Москве с начала года выросло более чем на четверть — вице-мэр Ефимов

В январе-феврале 2022 года объем производства лекарств в Москве вырос на 25,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом 5 апреля рассказалзаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тыс. человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции. Так, за первые два месяца 2022 года объем производства различных препаратов увеличился на 25,4 процента», — рассказал Владимир Ефимов.

Московские фармпредприятия производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19. Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы, подчеркнул вице-мэр.

По его словам, для развития отрасли город использует различные инструменты. В частности, это офсетные контракты. Они предполагают, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а власти города взамен гарантируют ему загрузку мощностей через госзакупки, в течение определенного времени.

В столице уже заключили 5 офсетных контрактов, три из них – с фармацевтическими предприятиями. Эти договоры позволят обеспечить город более чем 100 видами лекарств, в том числе антибактериальными, предназначенными для лечения онкологических заболеваний и глаукомы.

«Важную роль в развитии отрасли играют предприятия, работающие на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Сегодня в биомедицинский кластер входят 30 высокотехнологичных компаний, из них 21 имеет статус резидента, который дает значительные налоговые льготы. Благодаря преференциям предприятия уже сэкономили свыше 200 млн рублей», – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, всем фармацевтическим предприятиям города доступны меры поддержки, принятые из-за европейских и североамериканских санкций. В частности, введен мораторий на повышение арендных ставок на городскую землю и нежилую недвижимость (включая те, что размещены на территории технополиса). Производителям лекарств также доступна компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, выплату заработных плат, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ. Получить помощь могут производители, работающие в Москве более двух лет, а также соответствущие требованиям по численности сотрудников. Для компенсации затрат нужно обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Промышленные компании могут также арендовать землю в Москве за 1 рубль в год как для создания новых, так и для расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды. Земля будет выделяться за один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов.