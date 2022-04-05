Путин: Запад пытается переложить ошибки в экономической политике на Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по сельскому хозяйству и пищевой промышленности заявил, что Запад пытается переложить на Россию все свои ошибки в экономической политике.

По словам главы государства, ситуация на глобальном рынке продовольствия в последние два года существенно ухудшилась, передаёт РИА Новости.

«Именно за последние два года, – подчеркнул Путин. – Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всём мире ещё два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется».

Президент РФ при этом отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкционные меры со стороны СЩА и стран Евросоюза. В частности, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений падает из-за высоких цен на природный газ.

«Это тоже стало результатом действий западных стран», – резюмировал Путин.

