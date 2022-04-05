Раскрыты вероятные сроки выхода складного iPhone

Компания Apple сможет выпустить первый складной смартфон не ранее 2025 года. Об этом сообщил в Twitter авторитетный инсайдер Минг-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

В своих прошлых отчетах известный аналитик говорил, что первый складной смартфон от Apple пользователи увидят уже в 2024 году, однако эксперт изменил свое мнение.

«Теперь ясно, что этот прогноз нуждается в пересмотре», - сказал Мин—Чи Ко. В новом отчете специалист раскрыл вероятные сроки анонса нового устройства: не ранее 2025 года.

Он предполагает, что новое устройство может стать гибридом планшета iPad и смартфона iPhone. По его словам, инженеры корпорации работают в настоящее время над тремя версиями устройства — с компактным экраном, а также моделями со средними и большими экранами.

«Apple активно тестирует складные OLED-дисплеи с диагональю около девяти дюймов», - подытожил инсайдер.

В то же время эксперт до конца не уверен, что компания сможет выпустить складной смартфон.

«Тестирование предназначено для проверки ключевых технологий и не может быть окончательной спецификацией продукта», — сказал автор.

В начале года источники сообщили, что Apple изучает возможность создания смартфона со складывающимся экраном. Инсайдер под ником Dylandkt тогда заявил, что компания тестирует несколько прототипов со складными дисплеями.​​​