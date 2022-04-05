Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники

Большинство россиян - 62% - планируют провести майские каникулы на даче, в деревне или дома. Только 6% граждан собираются отправиться в поездку за границу, говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту. ру». Об этом сообщает РИА Новости.

«Большинство респондентов - 41%, будут проводить время за городом или в деревне. Еще 21% планируют отдохнуть дома на диване. Следует отметить, что это традиционно один из самых популярных вариантов, судя по ежегодным опросам», - заявили эксперты.

В опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян.

Согласно исследованию, отдохнуть на морском побережье в этом году планируют только 6% респондентов, столько же отправятся в экскурсионный тур по стране.

Кроме того, еще 6% респондентов собираются в поездку за границу, а 2% граждан намерены отправиться в горы.

18% респондентов сообщили, что им не повезло с майскими праздниками, поскольку они планируют работать в эти дни, говорится в исследовании.