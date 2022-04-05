Россияне ждут в гости россиян

По данным Ростуризма, рост внутреннего турпотока в этом году может составить от 4% до 30% в зависимости от региона. Согласно прогнозу агентства, суммарно с мая по сентябрь в России может отдохнуть 31 млн человек, тем самым превысив показатели допандемийного 2019 года, следует из графика в презентации Ростуризма.

В конце марта в объединении туроператоров «Турпомощь» сообщили, что предварительных бронирований туров по городам России на летний сезон примерно в три раза больше, чем в в тот же период 2021 года. Повышенный спрос на отдых в санаториях почти во всех регионах страны зафиксировал Российский союз туриндустрии (РСТ). Как рассказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина «Интерфаксу», «такого высокого интереса к отдыху с лечением, как сейчас, туроператоры еще не видели». Она полагает, что ажиотажный спрос на отдых с лечением в России, помимо ограничения возможностей поехать за рубеж, спровоцирован популярностью программ реабилитации после коронавируса.

«Повышенный спрос, который мы наблюдаем последние несколько недель, во многом обусловлен запуском внеочередной программы кешбэка, которая была стартовала 15 марта. Благодаря этой программе, объем бронирований увеличился, динамика сейчас очень хорошая. Сегодня туроператоры вообще фиксируют какой-то шквал бронирований, кешбэк очень проституировал спрос на внутреннем рынке», — рассказала «Эксперту» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она также добавила, что спрос также могут простимулировать чартерные рейсы, которые планируется ввести на новые направления — например, на Сахалин, в Тюмень, Северный Кавказ и так далее.

По словам эксперта, несмотря на то, что многие аэропорты на юге России по-прежнему остаются закрытыми, сейчас лидером бронирований остается Краснодарский край (в первую очередь, Сочи), затем идут Ставропольский край, Санкт-Петербург и Крым. Отметим, популярная у любителей активного отдыха «Роза Хутор» и другие сочинские курорты едва справляются с потоком туристов. Разгрузить туристические комплексы и стать еще одним подспорьем для Сочи в будущем сможет новый всесезонный горный курорт «Долина Васта», который построит компания «Интеррос» Владимира Потанина. Пропускная способность бальнеологического курорта составит 1,3 млн человек в год.

«Кроме того, мы видим следующую тенденцию: сложилась практически такая же картина, как в пандемию, только еще более контрастная. Люди планируют отдых где-нибудь недалеко от своего дома. Предполагаем, что будет аншлаг в Алтайском крае, куда устремятся жители Новосибирска и других соседних городов, которые могут добираться на машине и не привязаны к авиатранспорту, — отметила эксперт. — В Тюмень многие поедут из Екатеринбурга и других городов Уральского федерального округа. На Камчатку устремится поток из Хабаровского края. Каждый регион, который активно присутствует на туристической карте, так или иначе увидит высокий спрос, в первую очередь, за счет жителей своего региона».

Российская экзотика

Действительно, увеличение туристического спроса ощущают и традиционно менее популярные у путешественников регионы. Как заметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в ходе экономического форума в Пятигорске, ожидается, что турпоток на курорты Северного Кавказа в 2022 году превысит показатель 2019 года на 50%.

«Мы наблюдаем устойчивый рост туристического потока. В прошлом году в высокий сезон, с мая по сентябрь, на Кавказе отдохнули в классифицированных средствах размещения 700 тыс. туристов. Это на 20-25% выше "доковидного" 2019 года», — цитирует главу агентства «Интерфакс». Она также уточнила, что меняется и структура турпотока. Если раньше на Кавказ в основном приезжали зимой, ради горнолыжных курортов, то теперь это круглогодичный отдых.

Активно готовятся принять туристов во Владивостоке. По словам главы города Константина Шестакова, во Владивостоке продолжают работать над созданием комфортной инфраструктуры города – заниматься благоустройством общественных пространств, пляжей, создавать новые места отдыха. В городе открываются новые гостиницы и рестораны. Шестаков также заметил, что у Владивостока есть опыт работы с индивидуальными туристами и вся необходимая инфраструктура, поэтому направление может также заинтересовать гостей из Китая, пишут на сайте Администрации Владивостока.

В Хабаровском крае представители сферы туризма начали разрабатывать новые маршруты путешествий, пишет Regnum со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Так, к грядущему сезону уже готово около 60 новых программ. Они длятся не более двух дней, пойти в них можно как с большой группой, так и в компании нескольких человек. Среди них есть культурно-традиционные туры, экологические и йога-туры, гастрономические и многие другие.

Гостиницы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре тоже решили подготовиться к сезону и сделали специальные скидочные предложения для групп спортсменов, военнослужащих, участников конференций, а также для остальных гостей при длительном размещении.

Аналогичный курорт решили модернизировать в Карачаево-Черкесской Республике. Накануне заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак подписал «дорожную карту» по привлечению якорного инвестора для развития курорта «Архыз».

Наплыва туристов также в этом году ждут на Камчатке

«Регион готовится готовится к туристическому сезону и оптимистично оценивает перспективы», – заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На прошедшей встрече Правительства и туриндустрии, помимо прочего, обсудили развитие туризма на Дальнем Востоке. Владимир Солодов обратил внимание на тот факт, что у региона есть потребность в строительстве туробъектов. Кроме того, на встрече было предложено увеличить порог максимального кешбэка за туры на Дальний Восток до 40 тыс. рублей.

4 апреля в Петропавловске-Камчатском также состоялась рабочая встреча представителей Парка «Три Вулкана» (многопрофильный курорт, который объединит экспедиционный, бальнеологический, горный и круизный туризм), созданного группой «Интеррос», и министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Натальи Ниценко. Они обсудили участие проекта в специальных программах по привлечению высококвалифицированных кадров из других субъектов и совместную профориентационную работу со школьниками и студентами.

Туризм в регионе активно способствует занятости населения. За последние два года количество официально зарегистрированных на Камчатке туристических операторов выросло на 36%. При этом с начала 2022 года в регионе зарегистрировали еще несколько таких компаний, следует из данных единого федерального реестра туроператоров в Камчатском крае.

«Это говорит о том, что даже в такой сложный кризисный период — влияние пандемии и международные риски — сфера туризма интересна людям. Увеличение количества зарегистрированных компаний показывает, что наша отрасль растет, развивается и даже за такой маленький период мы немного продвинулись вперёд», – прокомментировала заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова, указано на официальном сайте Камчатского края.

А на Сахалине сейчас вовсю развивают всесезонный горнолыжный курорт «Горный воздух» и территорию природного экологического туризма «Лагуна Буссе» — у курорта готовят номерной фонд, в основу которого лягут комфортные и доступные отели.