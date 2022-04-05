Рубль слабо подрастает, акции уходят в коррекцию

Сейчас все внимание инвесторов приковано к политическим новостям, а они продолжают огорчать. Страны Европы не отказались от введения нового пакета антироссийских санкций. Вдобавок к этому Минфин США запретил России использовать «замороженные» на американских счетах средства для обслуживания внешнего долга. Банку JP Morgan Chase запрещено обрабатывать платеж по российским еврооблигациям, выплаты по которым должны пройти сегодня.

Это еще раз указывает на то, что санкционное давление на Россию в нарушение всех норм международного права продолжится.

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Но нет худа без добра. Нефть растет сегодня на разговорах о необходимости ограничить закупку российской нефти странами, присоединившимися к санкциям. Эти объемы планируется компенсировать за счет поставок той нефти из ближневосточного региона, которая сейчас направляется в Азию.

Это означает, что Европа должна будет платить за ближневосточную нефть больше, чем она стоит в Азии, иначе у ближневосточных компаний не будет смысла менять налаженные маршруты поставок. Обычно в азиатском регионе нефть стоит чуть дороже, чем в Европе, из-за более дорогой транспортировки.

Но от этого нефти в мире больше не станет. Поэтому при таком сценарии Россия увеличит поставки нефти в Китай и Индию со скидкой. Изменение логистических цепочек также приведет к удорожанию нефти.

Сейчас по нефти начинает формироваться равновесный коридор с границами $104-112 за баррель. Не исключено пробитие этого диапазона вверх, если Китай начнет снимать коронавирусные ограничения в ряде своих регионов.

Пока же дорожающая нефть оказывает поддержку рублевым активам.

По паре доллар-рубль начинает формироваться боковик с границами 83-85. В начале каждого месяца традиционно валютная выручка экспортеров снижается, поэтому не исключено, что в этом диапазоне пара пробудет еще какое-то время. Это может пойти рублю на пользу, поскольку понемногу снимается техническая перекупленность российской валюты после ее бурного роста на прошлой неделе. Фундаментально же рубль в нынешних условиях остается одной из самых сильных мировых валют. Поэтому рост рубля неизбежен. В течение первого часа торгов за доллар давали около 83,5 рублей. Примерно столько же стоил «американец» большую часть понедельника.

Российский рынок акций еще вчера начал показывать признаки коррекции. Вчерашний подъем Индекса Мосбиржи на 1% стал следствием сильного роста акций ВТБ и Сбера. По рынку ходят слухи, что эти бумаги начало покупать государство — на средства Фонда национального благосостояния. Но официального подтверждения этой версии пока нет.

Сегодня рынок вновь открылся ростом, но буквально с первых минут трейдеры начали фиксацию прибыли — не очень, впрочем, агрессивную. По итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи потерял около 1,4%. Снижение идет равномерно по всем «голубым фишкам». Чуть лучше рынка торгуются бумаги ВТБ.

Акции «Газпрома» никак не отреагировали на сообщение о том, что компания приостановила отбор и закачку газа в крупнейшее газовое хранилище Германии. Пока непонятно, является ли это чисто техническим моментом, или данный факт можно рассматривать как первую ласточку применения схемы расчетов за газ рублями.

По характеру торгов пока складывается уверенность, что падение российских акций не будет глубоким, если политика не преподнесет новых сильно негативных сюрпризов. Однако и на бурный рост рассчитывать не стоит. Скорее всего, рынок на ближайшее время ляжет в высоковолатильный боковик.

Наиболее перспективными сейчас выглядят акции «Роснефти». Их стоит осторожно подбирать на просадках. В любой момент может взлететь и «Норильский Никель». Бумага практически не участвовала в росте всего рынка на прошлой неделе, а в последнее время мы видим, что спекулянты очень часто агрессивно покупают бумаги, отставшие от рынка.