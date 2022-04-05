И рынок, парадоксов друг

Российский рынок акций сегодня проводит день в коррекции. Желание зафиксировать прибыль прошлой недели наблюдалось еще вчера, а сегодня оно укрепилось в силу внешнего негатива. Так, Минфин США инстригует против исполнения Минфином РФ своих обязательств по внешнему долгу, Европы же пугает инвесторов сообщениями о новом пакете антироссийских санкций.

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Но именно прояснение последнего вопроса привело к тому, что инвесторы начали откупать просевшие акции. По итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся снижением на 4,5%, тогда как максимальные потери в течение дня превышали 7,5%.

Наиболее неприятным моментом стал обозначенный Еврокомиссией запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что урезает, как сказано в заявлении ЕК, «еще один важный источник доходов для России». Можно предположить, однако, что эта мера приведет лишь к росту стоимости угля, увеличение объемов производства которого в Европе или его доставка из других стран обойдется дороже по сравнению с российским поставками. На этой информации акции крупнейшего российского производителя угля — «Распадской», выглядели намного лучше рынка, подешевев по итогам дня всего на 0,4%.

Малоэффективными можно назвать также предлагаемые ЕК запреты на заход российских судов в порты ЕС и на въезд в ЕС российских и белорусских автомобильных перевозчиков. Многие автомобильные переходы между Европой и Белоруссией уже давно блокированы так называемыми «украинскими беженцами», а российские суда в европейских портах также уже несколько недель нежелательные гости. И, кстати, акции основного российского морского перевозчика — «Совкомфлота» — сегодня вообще подорожали на 1,4%.

Наибольшие потери сегодня понес банковский сектор, мощно росший последние несколько дней: ВТБ подешевел на 8%, Сбербанк — на 7,2%. Это ожидаемый результат с учетом того, что прибыль крупнейших российских банков в этом году серьезно сократится (если вообще она будет положительной) из-за санкций и падения доходов внутри страны.

В лидерах же снижения были малоликвидные бумаги девелоперов «ЦИАНа» и «ПИКа», предыдущий рост которых вообще удивителен, учитывая весьма вероятный упадок их бизнеса.

В целом ситуация на рынке акций неопределенная. В ближайшие дни борьба между жадностью и страхом будет продолжаться с непрогнозируемым исходом.

Рубль же внешний негатив проигнорировал. С полудня до 14.00 мск пара доллар-рубль упорно билась в отметку 83, которая ранее называлась как нижняя граница рисуемого сейчас бокового канала. Но пока попытки пробить эту преграду остались безрезультатными.

Торги на Московской бирже сегодня закрылись на отметке 83,3 руб. за доллар, при этом на мировом валютном рынке доллар стоил 82 рубля. Это говорит о том, что спекулянты настроены на рост российской валюты, а спрос на доллары как защиту от девальвации и кризиса невелик.

Пара доллар-рубль уже в течение 5 дней торгуется преимущественно в диапазоне 83-85. Таким образом, техническая перекупленность рубля после почти 30-процентного роста с 10 по 29 марта снята, и теперь российская валюта может начать новую волну роста. Не исключено, что это произойдет уже завтра.