«Лента» сняла ограничения на продажу товаров в одни руки

Компания «Лента» сняла в своих магазинах ограничения на реализацию товаров в одни руки.

Об этом говорится в сообщении ретейлера, передает ТАСС. «"Лента" сняла ограничения на большинство товаров, которые покупатель может приобрести за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн», — указывается в пресс-релизе.

Ранее сеть ввела ограничения на количество товаров при покупке одним человеком. Меры распространялись на крупы, чай, кофе, сахар и муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясные и рыбные консервы, а также на масла, косметику, стиральные средства, туалетную бумагу, детскую бытовую химию и подгузники.

Из-за санкций, паники и проблем с логистикой инфляция в прошлом месяце разогналась до рекордных темпов. Так, за неделю с 5 по 11 марта цены выросли на 12,54% относительно начала марта прошлого года. Согласно прогнозам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), инфляция по итогам года достигнет 20‒23% (декабрь к декабрю). Больше всего из продовольственных продуктов за первую полную неделю марта подорожал сахар: цены на него выросли на 12,8%, с начала года — на 20,4%. Из продовольственных товаров, кроме сахара, в период с 5 по 11 марта особенно сильно выросли цены на смеси сухие молочные для детского питания — на 4,1% и на крупу гречневую и рис — на 2,7%. На рост цен повлиял и тот факт, что граждане начали создавать собственные стратегические запасы на случай нестабильной экономической ситуации в стране — в итоге ретейлерам разрешили ограничить продажи социально значимых товаров (соль, сахар, мука и т. д.) в одни руки.

На этом фоне, в частности, «Открытие Инвестиции» выпустили обзор с заголовком «Почему не стоит покупать последний сахар», объясняющий, что в России сахара более чем достаточно: в 2021‒2022 годах в РФ произвели около 5,7 млн тонн сахара при оценке потребления 5,6 млн тонн. Кроме того, до конца августа 2022 года приостановлен экспорт российского сахара, за пределы страны он не уедет, а цены на сахар росли в том числе из-за определенной системы пошлин, позволяющей отечественному сахару конкурировать с мировым рынком. Поскольку на мировом рынке цены оставались высокими, с учетом снижения покупательной способности курса рубля внутренние цены быстро росли, поясняют в «Открытие Инвестиции». Логистика продуктовых сетей не справляется с резко возросшей нагрузкой, поэтому они не успевают подвозить товар со склада и заполнять полки. Но в ближайшее время спрос на сахар в рознице снизится, так как покупательский ажиотаж постепенно спадет.