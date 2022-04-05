Экономические проблемы на Шри-Ланке спровоцировали политический кризис

Шри-Ланка (Цейлон), островное государство с населением 22 млн человек в Индийском океане, стало, пожалуй, первым на планете, где экономический кризис, охвативший весь мир, спровоцировал и серьезный политический кризис. Ланкийцы протестуют против высокой инфляции и длительных отключений электроэнергии. Президент Готабая Раджапакса с трудом сохраняет власть, правительство, возглавляемое его братом Махиндой, ушло в отставку, а оппозиция требует проведения внеочередных выборов. Экономика на грани коллапса: в стране нет валюты, а главный ее добытчик, турсектор, никак не может прийти в себя после пандемии. Индия дала соседям кредит в размере 1 млрд долларов, но этих денег хватит ненадолго из-за большого внешнего долга, по которому приходится платить высокие проценты.

В конце 2019 года, за считанные недели до начала коронавирусной пандемии, президент Раджапакса снизил налоги, в результате чего доходы правительства резко упали. Коронавирус закрыл остров для туристов, иссяк и еще один источник пополнения валютных запасов Шри-Ланки – денежные переводы ланкийцев, работающих за границей. На острове резко выросла безработица.

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Правительство с большим трудом обслуживало внешний долг, главным образом, перед Китаем. Пекин выдавал Шри-Ланке крупные кредиты для проведения амбициозных инфраструктурных проектов. Несмотря на регулярную денежную помощь от Индии правительство не смогло регулярно оплачивать твердой валютой топливо и даже продовольствие. Ситуацию ухудшил затеянный президентом Раджапаксой прошлом году переход к органическому сельскому хозяйству. Запрет на удобрения привел к резкому снижению урожаев чая и риса, главных сельхозкультур острова, и заставил крестьян выйти на демонстрации.

Месяц назад еще один сильный удар экономика Шри-Ланки, оцениваемая в 81 млрд долларов, получила от резкого роста цен на нефть и другие энергоносители. Шри-ланкийская экономика острова и раньше развивалась крайне медленно. Сейчас же рост под воздействием внешних причин и высокой инфляции и вовсе прекратился. Правительство подняло ключевую ставку и девальвировало шри-ланкийскую рупию, а также запретило импорт всего, кроме предметов первой необходимости. Однако все эти меры не помогли, так как валютные резервы Шри-Ланки составляют всего лишь 2 млрд долларов, а только выплаты по внешнему долгу в этом году превышают 7 млрд долларов.

В марте цены на потребительские товары выросли на 19% по сравнению с мартом прошлого года, что является самым высоким ростом цен в Азии. И это при том, что в феврале рост цен был ненамного меньше – 15%.

Ланкийцы терпели до марта, когда в стране начались веерные отключения электроэнергии. Сейчас электричество отключают на 13 часов в день. На заправках выстраиваются длинные очереди автомобилистов. К дефициту продуктов прибавились очень высокие цены, делающие их недоступными большинству населения.

В последний день марта произошли серьезные столкновения протестующих с полицией у дома, где живет президент. Ланкийцы требуют отставки Готабаи Раджапаксы, который находится у власти три года. Президент ввел чрезвычайное положение в прошлые выходные и отправил правительство в отставку.

Раджапакса, расширивший президентские полномочия в 2020 году при помощи изменений в конституции, обратился к оппозиции с призывом войти в новое правительство национального единства и вместе восстановить порядок и спокойствие. Однако оппозиция отвергла предложение и требует отставки Раджапаксы и проведения внеочередных выборов. В соцсетях сейчас очень популярен хэштэг: «Гота, отправляйся домой!»

Раньше президент Раджапаска был офицером. Многие жители острова считают его героем длительной гражданской войны, закончившейся в 2009 году и унесшей свыше 100 тысяч жизней. Его выбрали главой государства через считанные месяцы после серии кровавых терактов малоизвестной группы исламистов, убивших более 200 человек. В последние годы Шри-Ланка превратился поле борьбы между Китаем и Индией, которые взять под свой контроль стратегически очень важный остров у южного побережья Индии. Раджапаска вместе с родственниками, которых он привел во власть, явно отдают предпочтение Пекину. Однако за кредитами они сейчас обращаются к Нью-Дели.

Раджапаска очень надеется и на помощь ВМФ. Он выжидал с обращением за помощью в Фонд до последнего, потому что не хочет проводить непопулярные у населения меры жесткой экономии, которые обязательно потребуют от правительства Шри-Ланки.