СПЧ рассылает за рубеж новые свидетельства преступлений ВСУ против мирных жителей и разоблачения фейков

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать поступающие в Совет сообщения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с чем СПЧ направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами.

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«Особое беспокойство вызывает целенаправленная дезинформационная кампания, развязанная украинскими властями, активно поддержанная ведущими западными СМИ и направленная на введение международного сообщества в заблуждение относительно действий России. Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи. Совет обращает внимание на то, что распространение в информационном пространстве столь очевидных фейков в нынешних непростых условиях никак не способствует поиску мирных путей разрешения конфликта и ведет лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности, - сказано в сопроводительном письме Валерия Фадеева, в котором он призывает адресатов оказать воздействие на украинские власти на международном уровне и задействовать все возможности доведения до общественного мнения своих стран правдивой информации о происходящем на Украине.

Среди материалов: фото с места удара украинской ракетой «Точка-У» по жилым районам Макеевки 15 марта; видео очевидцев из Мариуполя, рассказывающих о расстрелах мирных граждан батальоном «Азов»; фото обстрелов из реактивной артиллерии жилых домов, детских садов и школ в Макеевке, Ясиноватой, Пантелеймоновке и других населенных пунктов; фото трупа женщины в подвале мариупольской школы со следами пыток и нарисованной на животе кровавой свастикой; свидетельства добровольца из США Рассела Бентли о разрушении украинскими военными детской больницы в Донецке; обнаружения народной милицией ЛНР массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги (людей выгоняли из подвалов и использовали в качестве живого щита, сопротивлявшихся и пытавшихся сбежать расстреливали). Члены СПЧ выезжают на Донбасс вместе с волонтерами, доставляющими гуманитарную помощь, и на месте лично фиксируют преступления, совершенные украинскими националистами и ВСУ.

«Все «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ. На представленной общественности видеозаписи некоторые тела шевелят руками и даже меняют позы», — говорится, в частности, в материалах по провокации в Буче.

Как и ранее, документы направляются в международные организации (ООН, Совет Европы, Европарламент и др.), в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные СМИ, в международные НКО и западным деятелям персонально.