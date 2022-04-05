Наибольший интерес у хакеров вызывают коммерческие тайны и разработки

Специалисты по кибербезопасности компании Infowatch зафиксировали 1729 случаев утечки конфиденциальной информации из компаний, государственных организаций и органов власти в 2021 году. Показатель на 28,1% меньше, чем в 2020 году, сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании. Количество скомпрометированных данных также сократилось: в 2021 году их было на 28,8% меньше, чем в 2020 году.

В исследовании отмечается, что тенденция к снижению количества утечек информации наблюдается уже второй год подряд. Максимальная цифра была зарегистрирована в 2019 году, когда произошло 2639 утечек и более 15 миллиардов скомпрометированных записей. Специалисты отмечают данную тенденцию несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса, когда многие сотрудники перешли на удаленную работу. В этой связи компании ослабили контроль над информационными ресурсами, поэтому по всему миру было много уязвимых точек входа в корпоративные сети. Таким образом, больше утечек данных, чем ранее, могло остаться незамеченным или быть намеренно скрыто. Специалисты обращают внимание, что данные об утечках за прошлый год регулярно попадают в сеть в начале следующего года.

По мнению экспертов, до пандемии хакерам удалось украсть столько платежных данных, что в 2020-2021 годах у них было достаточно источников для продажи и перепродажи украденных баз данных. Также во время пандемии мошенники сразу нескольких стран использовали для обмана граждан поддельные схемы с социальной помощью, субсидиями и другими мерами поддержки населения. Кроме того, к 2021 году меры по защите информационной структуры, особенно в крупных компаниях, постепенно начали приносить свои плоды.

Количество утечек платежных данных уменьшается из-за безопасности банковской инфраструктуры, в связи с чем хакерам становится все труднее добывать такую информацию. Наибольший интерес у мошенников вызывают коммерческие тайны и разработки. Информация чаще всего просачивается из высокотехнологичных компаний, организаций здравоохранения и государственного сектора. Среди стран по количеству утечек лидируют США, на них приходится 42% инцидентов, Россия на втором месте — 16,8%, замыкает тройку Великобритания с показателем 4.9%.

