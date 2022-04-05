Стал известен богатейший россиянин по итогам 2021 года

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин признан в этом году богатейшим россиянином, его состояние оценивается в $18,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.

«По сравнению с 2021 годом состояние миллиардера снизилось на $7,8 млрд, годом ранее он занимал третью строчку рейтинга с состоянием $26,2 млрд. Для Владимира Лисина это не первая "золотая медаль": металлург уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах», — пояснили в российском Forbes.

По итогам прошлого года Лисин обошел совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина ($17,3 млрд), основателя Telegram Павла Дурова ($15,1 млрд), совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона ($14 млрд) и бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова ($13,2 млрд).

В комментарии к рейтингу указано, что чистая прибыль НЛМК в 2021 году выросла в 4,1 раза, до $5,036 млрд. На долю Лисина пришлось около $2,7 млрд дивидендов.

В целом же суммарное состояние российских миллиардеров за прошедший год сократилось на 42%, до $353 млрд, а их число уменьшилось с 123 до 88 человек, уточняет Forbes.

Ранее «Эксперт» писал, что специалисты британской финансовой компании GetCash.com по данным Forbes составили возрастной рейтинг 619 миллиардеров из 29 европейских стран. Как выяснилось, самые молодые в Европе миллиардеры живут в Исландии, их средний возраст составляет 48,5 лет. Российские миллиардеры вышли на девятое место по этому показателю — им в среднем 57 лет. Самым молодым миллиардером мира признан 19-летний немец Кевин Дэвид Леманн, самым пожилым — 91-летний британец Бернард Экклстоун.

