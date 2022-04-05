Страхи рецессии обвалили фондовый рынок США

Ястребиные заявления от члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард — это было то, чего рынок ожидал меньше всего. Она считается ярким представителем голубиного крыла регулятора. Но тем серьезнее были восприняты ее слова, демонстрирующие серьезность настроя чиновников на борьбу с инфляцией, которая, как заявила во вторник Брейнард, подвержена риску увеличения — а значит Федрезерву предстоит методично повышать ставки и быстро уменьшать своей баланс. Это приведет денежно-кредитную политику США в этом году к «более нейтральной позиции» с последующим ужесточением по мере необходимости.

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«Я думаю, мы все можем полностью согласиться с тем, что инфляция слишком высока, и снижение инфляции имеет первостепенное значение», — цитировало Reuters ее заявление на конференции ФРБ Миннеаполиса. Брейнард сообщила, что уже в мае начнется сокращение баланса ФРС значительно более высокими темпами, чем в 2017—19 годах. Вместе с систематическим повышением ставки это приведет, на ее взгляд, к ужесточению сверх того, что отражено в рыночных ценах и прогнозах регулятора.

Доходность U.S. 10 Year Treasury немедленно выросла на 12 б.п. до нового максимума с мая 2019 года — 2,567%. S&P 500 и Dow, начавшие было день продолжением понедельничного роста, быстро ушли в «краcную зону». Падение Nasdaq превысило 2%.

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«В конечном счете, это приведет к тому, что экономика будет замедляться, и фондовый рынок должен это отразить, — пояснял во вторник на CNBC главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди. — Так что я ожидаю, что рынку акций предстоит несколько трудных месяцев, прежде чем он в конечном итоге приспособится к тому, что делает и будет делать в будущем ФРС».

Возможно, реакция рынка была бы менее резкой, если бы заявления ФРС не совпали с публикацией аналитиков Deutsche Bank. Он первым из крупнейших банков решился ясно предсказать экономический спад. Уже в следующем году США столкнутся с рецессией, поскольку ФРС ужесточает политику из-за высокой и при этом растущей инфляции, заявили экономисты Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер во вторничном отчете, озаглавленном «За гранью».

Они полагают, что Федрезерв будет повышать ставки на 50 б.п. на каждом из следующих трех заседаний на пути к пику, который превысит 3,5% к середине следующего года. Сокращение баланса ФРС, на их взгляд, достигнет $2 трлн к концу следующего года. Сейчас он близок к $8,9 трлн и, по оценке Deutsche Bank, это эквивалентно еще трем-четырем повышениям на 25 б.п.

«Ожидается, что экономика США серьезно пострадает от дополнительного ужесточения политики ФРС к концу следующего и началу 2024 года, — написали Фолкертс-Ландау и Хупер. — Мы предвидим два квартала отрицательного роста и увеличение уровня безработицы в США более чем на 1,5 п.п. — события, которые явно квалифицируются как рецессия, хотя и умеренная».