Страховщики ждут рецессию в США

Ежегодный опрос Goldman Sachs Asset Management охватил 328 финансовых и инвестиционных директоров страховых компаний, контролирующих активы на $13 трлн. На них приходится примерно половина мирового страхового рынка. Главным риском для своих портфелей они называют инфляцию.

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В 2021 только 19% страховщиков ожидали, что инфляция станет проблемой следующего года. Теперь таких 79%. Это не удивительно, учитывая, что в США и в ряде европейских стран она уже вернулась на уровень начала восьмидесятых годов. Этому все еще способствует местами ужесточающаяся, но по-прежнему сверхмягкая денежно-кредитной политика. А разрыв цепочек поставок (сначала из-за пандемии, а затем из-за событий вокруг Украины и антироссийских санкций) ситуацию серьезно усугубляет.

Следующими в списке опасений институциональных инвесторов идут последствия ускоряющихся темпов роста потребительских цен во всем мире. Это ужесточение денежно-кредитной политики, волатильность кредитного и фондового рынков, а также рецессия в США. Все они получили более 40% голосов, тогда как прочие, такие как пандемия и политические события, набрали не более 3-5%.

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«После двух лет синхронизированной "голубиной" политики 2022-й, вероятно, станет поворотным годом в нормализации политики развитых рынков. Мы ожидаем, что ФРС повысит ставки несколько раз в этом году, а сроки между повышением ставки и сокращением баланса будут уменьшены по сравнению с последней нормализацией политики», — пишет руководитель отдела инвестиционных исследований Goldman Sachs Ян Хатциус.

Но в «мягкую посадку» экономики институциональные инвесторы, в отличие от ФРС, верят слабо. 63% руководителей страховщиков ожидают, что крупнейшая экономика мира столкнется с экономическим спадом в ближайшие два-три года. Это принципиальное изменение взглядов индустрии на обозримое будущее. В 2021 году 62% из них говорило об оптимистичных перспективах и не верило, что экономика США вступит в рецессию в течение следующих трех лет. В то же время сейчас часть опрошенных ожидает спада даже в 2022 году.

Это хорошо согласуется с тем фактом, что с прошлой недели на рынке казначейских облигаций США наблюдается инверсия доходностей 2-летних и 10-летних бумаг (дальние выпуски теперь приносят меньше, чем краткосрочные). Это явление предсказало 8 последних американских рецессий за 6-24 месяца до их начала.

Правда, скептики говорят, что благодаря сверхмягкой политике ФРС, которая исказила все доходности, сигнал не сработает. Сам Федрезерв тоже утверждает, что ориентироваться надо на более короткие выпуски, где инверсии и близко нет. Но теперь становится совершенно очевидно, что как минимум, взгляды «больших денег» на ситуацию облигации сроком 2 года и 10 лет отразили вполне точно.

Фактически страховщики голосуют за стагфляцию. Подавляющее большинство из них (от 67 до 76% в разных регионах) отводят периоду повышенного инфляционного риска 2-5 лет. Наиболее надежным средством хеджирования от высоких темпов роста потребительских цен они называют недвижимость и активы с плавающей процентной ставкой.

При этом лучшим направлением на ближайшие 12 месяцев они считают прямые инвестиции (58% видят их в топ-3 по доходности) и сырье (34%). В период долгой стагфляции 1970-х они, надо сказать, тоже позволяли получать инвесторам неплохие результаты — в отличие от публично торгуемых ценных бумаг. Неудивительно, что большинство компаний (44%) сообщило о намерении увеличить вложения в private equity.

«Страховщики стремятся воспользоваться премиями за неликвидность, о чем свидетельствует прогнозируемое ими увеличение вложений в непубличные компании», — пояснил руководитель отдела страхования с фиксированным доходом Goldman Sachs Asset Management Мэтт Армас в «Insurance Survey 2022».