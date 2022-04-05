СУМЗ закупил новое оборудование в ремонтно-механический цех более чем на 10 млн рублей

ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК) закупило новое оборудование в ремонтно-механический цех.

Как сообщается на сайте УГМК, приобретены две установки центробежного литья и станок портальной плазменной резки общей стоимостью 10,5 млн рублей. «Установки центробежного литья смонтировали на участке цветного литья, где изготавливают запчасти для экскаваторов, горного и дробильного оборудования, а также для железнодорожных составов. Основные потребители — горнодобывающие предприятия УГМК, а конкретно на СУМЗе — железнодорожный цех и обогатительная фабрика», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что до этого на предприятии была одна такая установка, которая не справлялась с объемами заказов. В настоящее время производительность участка увеличилась как минимум в три раза.

«До появления нового станка разметка всех сегментов будущих частей производилась на больших металлических листах, а сама резка — вручную. Газорезчик должен был продумать, как раскроить лист, чтобы осталось минимальное количество отходов. Сейчас за это отвечает станок», —поясняет пресс-служба УГМК.

СУМЗ является одним из крупнейших химико-металлургических предприятий Среднего Урала. Основное производство — медеплавильный цех, цех серной кислоты обогатительная фабрика. Основные виды продукции — черновая медь, серная кислота и олеум.

Ранее «Эксперт» писал, что на площадке Среднеуральского медеплавильного завода будет построено производство сульфата аммония. Совместное предприятие УГМК и «Ультра группы» (входит в «Ультрамар» — крупнейший перевозчик минеральных удобрений в контейнерах) создается с долевым участием 50/50.