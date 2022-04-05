Сюжет дня: новые санкции давят на акции российских банков

Бумаги российских банков сильно подешевели на фоне объявления новых санкций в отношении РФ. Заметнее всего по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 5 апреля просели акции ВТБ (-8,05% до 0,024 рублей за акцию), «Сбербанка» («обычка» -7,17% до 154,1 рублей за штуку, «префы» -7,76% до 159,99 рублей), банка «Санкт-Петербург» (-8,49% до 62,21 рублей за акцию).

Давление на акции оказало заявление Еврокомиссии о планах ввести полный запрет на сделки с четырьмя «ключевыми российскими банками», включая ВТБ. О каких еще банках идет речь, пока не уточняется. Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.

Новый пакет ограничений сказался на рынке в целом. Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -4,48% до 2662,79 пунктов. Индекс РТС опустился на -4,19% до 1007,61 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:01 мск составила 107,06 долларов за баррель (-0,44%). Российская валюта укреплялась – 83,38 рубля за доллар.

Санкции в отношении России начали вводить после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. На фоне этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились почти месяц с конца февраля и до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.