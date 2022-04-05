ЦБ определит порядок обмена гривен на рубли для беженцев из ДНР и ЛНР

Банк России подготовил нормативный правовой акт, который будет регламентировать обмен гривен на рубли для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Многие спрашивают, как поменять гривны на рубли. В настоящее время ЦБ готовит ответ на этот вопрос. Подготовлен нормативный правовой акт, который будет определять порядок обмена гривен на рубли», — сказала Москалькова во время рабочей поездки во Владимирскую область.

Вопрос обмена гривен на рубли стал актуален после эвакуации жителей ДНР и ЛНР в российские регионы. На территории самих республик, перешедших под контроль ВС РФ, временно введены бивалютные зоны.

Москалькова уточнила, что акт Центробанка прояснит, в каких банках, в каком объеме и по какому курсу будет проходить обмен.

Ранее «Эксперт» писал, что число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Российской Федерации превысило полмиллиона человек. В общей сложности границу уже пересекли 529 347 человек, в том числе 107 065 детей. Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля на Украине началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации.

