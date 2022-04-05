Цены на титан не упадут

Россия, которая ранее активно поставляла на мировые рынки титан, столкнулась со снижением спроса на этот металл. Западная промышленность из-за вызванного пандемией спада авиаперевозок стала выпускать меньше новых самолетов.

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При этом санкции Запада также негативно отразились на отечественном титане. Boeing совсем отказался от его покупок, а Airbus сообщил, что в условиях действия ограничительных мер намерен искать альтернативные источники поставок.

Такой незаменимый металл

Однако рост цен на металл продолжится, особенно в условиях постепенного восстановления мировой экономики после пандемии, а также нехватки российских поставок. Металл применяется в большом количестве отраслей промышленности: химической (реакторы, трубопроводы, насосы, арматура), военной (бронежилеты, броня, корпуса подводных лодок), промышленных процессах, автомобильной отрасли, медицине (протезы, остеопротезы). Титан является важнейшим конструкционным материалом в авиастроении, ракетостроении, кораблестроении.

Данные компании «ВСМПО-Ависма» (крупнейшего производителя титана в России) свидетельствуют, что в 2020 году производство металлического титана составило 26 тысяч тонн против 32 тысяч тонн в 2019 году, сообщила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Падение было вызвано пандемией и связано со снижением потребности в металле в авиационной отрасли.

В 2021 году снижение производства может продолжиться, так как потребление в авиационной отрасли и производстве двигателей, по оценке «ВСМПО-Ависма», продолжит снижаться. К сожалению, годовая отчетность компании за 2021 год, обращает внимание эксперт, отсутствует в открытом доступе, что связано с применением санкционного режима к производителям титана.



Дефицита металлического титана на мировом рынке, равно как и сырья для его производства, не наблюдается, указывает Оксана Лукичева. На долю «ВСМПО-Ависма» приходится около 25% мирового объема производства металлического титана. В 2020 году компания экспортировала 66% титановой продукции иностранным поставщикам, из них покупателям в авиакосмической отрасли было отгружено около 50% (около 8,5-9,0 тыс.тонн). Падение к 2019 году составило около 30%.

Сложность замены продукции «ВСМПО-Ависма» для покупателей состоит в том, что компания производит сложную продукцию — титановые поковки, штамповки и прокат. При этом, подтверждает аналитик, от работы с российским титаном пока отказалась компания Boeing, которая менее всего зависит от российских поставок (зависимость около 35%). Компания Airbus пока сообщила, что ищет варианты замены российского титана поставками от прочих производителей (зависимость около 65%).

Наиболее зависимой от российского титана компанией из авиаотрасли остается бразильский Embraer, удовлетворяющая на 100% потребности в титане закупками из РФ.

Кроме того, важными потребителями титановой продукции также являются химическая промышленность, энергетика, медицина, опреснение морской воды и нефтегазовая отрасль. Наиболее стабильными потребителями из перечисленных отраслей являются химическая промышленность и медицина. Крупных покупателей российского титана из этих отраслей на мировом рынке компания не раскрывает.

Ввод ограничений на поставки продукции «ВСМПО-Ависма», вероятно, приведет к росту цен на титан на мировом рынке, а также может вызвать перебои в производстве, предполагает Оксана Лукичева. По ее мнению, замену технологически сложной продукции найти нелегко, несмотря на растущую конкуренцию на рынке титана и рост предложения. Необходимость замены поставщика может привести к простою производства у Boeing и Airbus, а также прочих покупателей российского титана.

Внутренняя политика в России направлена на стимулирование производства титана. Предполагается снизить НДПИ до 4,8%, так как его повышение в предыдущие годы уже оказало негативное влияние на отрасль. В рамках принятой Минприроды инициативы «Геология: возрождения легенды» в 2024 году запланировано восстановление производства титана до допандемийного уровня.

Однако, полагает Оксана Лукичева, геополитические события, как обычно говорят, могут сдвинуть реализацию программы «вправо». Если в России начнет развиваться собственное авиастроение, продукция из титана и сплавов будет крайне востребована внутренним рынком.

Дружественные страны жаждут титана

Как заявил «Эксперту» Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, цены на титан в начале недели растут очень осторожно. Покупатели стали аккуратнее, так как металл резко подорожал на бирже в конце февраля-начале марта, взлетев с 45 до 50 тысяч долларов за тонну на новостях о том, что Boeing приостанавливает закупки в России. Сейчас цена стабилизировалась вокруг 45 тысяч долларов за тонну.

Эксперт уверен, на цены будет и дальше оказывать большое влияние ситуация вокруг Украины, медленно подталкивая их вверх из-за нехватки сырья на рынке после отказа мировых потребителей от закупок в РФ.

Предполагаемый прогноз на конец недели — 46-47 тысяч долларов за тонну на бирже LME. По факту, каких-либо других факторов, способных изменить ситуацию, прямо сейчас нет. Разве что появятся новости от зарубежных производителей. К слову, контракт с Boeing давал порядка 30% чистой прибыли для «ВСМПО-Ависма».

По большому счету, серьезных проблем в ближайшем будущем российские производители титана испытывать не будут, констатировал Николай Вавилов. У них все равно останется возможность продавать металл за рубеж, но уже в «дружественные» страны. Особенно в те, которые активно занимаются производством самолетов. Это Китай, Индонезия, Индии, Бразилия.

То есть ситуация на рынке титана будет аналогична той, которая сейчас имеет место на рынке нефти. Напомним, нефть продается с небольшим и постепенно сокращающимся дисконтом.

Помимо этого, в России увеличивается объем инвестиций в собственное производство самолетов и летательных аппаратов, так что недостатка спроса на продукцию российских производителей не будет.