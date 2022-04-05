В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил вероятность встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Говоря о перспективах такой встречи, представитель Кремля заявил, что для Москвы ничего не изменилось, поэтому такая возможность, не отвергается, передаёт РИА Новости.

«Для нас ничего не изменилось, – подчеркнул Дмитрий Песков. – Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы ещё раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа».

Отвечая на вопрос, под угрозой ли продолжение переговоров РФ и Украины, Песков отметил, что в Кремле предпочитают не делиться информацией по поводу переговорного процесса.

«Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией», – сказал пресс-секретарь президента России.

Как ранее сообщал «Эксперт», ещё в самом начале специальной военной операции Песков назвал единственное условие для переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой «незалежной» Владимиром Зеленским. По словам представителя Кремля, никаких преград для этого нет, но только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

«С нашей стороны всё сформулировано достаточно четко. Речь идёт о нейтральном статусе и отказе от систем вооружений... Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

