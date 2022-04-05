В Крыму представили порядок изъятия имущества недружественных стран

Перечни объектов иностранной собственности, подлежащих изъятию в пользу государства, и порядок их изъятия в случае принятия крымской инициативы о внесении изменений в российский Гражданский кодекс будут определяться органами власти субъектов РФ, сообщил Сергей Трофимов, глава Законодательный комитет Крымского парламента. Подробности предложений передает агентство РИА Новости.

Госсовет Крыма 5 апреля выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ и введении обязательного ареста имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия против России, ее граждан и юридических лиц, поддерживающих санкции. Документ был принят региональным парламентом единогласно, сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма. Крымский парламент только выступил с предложением и реализовал законодательную инициативу, в настоящее время «слово за нашими федеральными коллегами из Государственной Думы», добавил Трофимов.

Принудительный арест имущества предлагается осуществлять без компенсации стоимости таких объектов, говорится в принятом документе. Законопроект также предусматривает наделение органов государственной власти субъектов России собственными законами для определения порядка принудительного изъятия этого имущества.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымская собственность украинских олигархов, политиков и чиновников, которые поддерживали киевский режим и нацизм, будет национализирована. Чиновник отмети, что никто из них не сможет переоформить свою собственность.

