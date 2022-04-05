На высылку дипломатов из Дании Россия ответит, в Эстонии от недружественных действий отказались

Россия отреагирует на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее МИД Дании объявил о высылке российских дипломатов.

Комментируя данное решение, Захарова указала, что «в отношении сотрудников загранучреждений этой страны будут приняты соответствующие меры».

Наряду с этим, 5 апреля группа депутатов парламента Эстонии призвала к высылке из страны посла России Владимира Липаева.

Обращение к министру иностранных дел Эстонии Еве-Марии Лиимец опубликовал в социальной сети бывший министр иностранных дел, депутат от партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу.

4 апреля посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в МИД Эстонии после провокации украинских радикалов в городе Буча, Киевской области. Пресс-секретарь министерства Лиза Тоотс заявила журналистам, что Эстония в настоящее время не планирует высылать российского посла, но Министерство иностранных дел «будет держать открытыми варианты для следующих шагов и действовать соответствующим образом».

