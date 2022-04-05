В ОЭЗ «Технополис “Москва”» предложили отечественное решение для тестов электроники

Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ), компания «Тест-Контакт» начала серийное производство устройств, которые заменят импортные аналоги при испытаниях электроники. Она сможет выпускать до 30 тыс. единиц продукции в год. Об этом сообщил 4 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Резидент кластера микроэлектроники и оптики особой экономической зоны «Тест-Контакт» ведет разработку современных решений для испытаний электронной компонентной базы, а также выпускает аналог иностранных устройств, помогающих подключать микросхемы к измерительному оборудованию. Сегодня компания отладила их серийное производство и готова делать до 30 тыс. контактирующих устройств в год. Предприятие уже инвестировало более 25 млн рублей в свой проект на территории ОЭЗ», – рассказал Владислав Овчинский.

Полный цикл производства «Тест-Контакт» в ОЭЗ Москвы позволяет быстро разрабатывать и передавать потребителю готовые изделия для испытаний микросхем, модулей, печатных плат, готовых приборов. За счет различных технологий производства – литья высокотехнологичных полимеров под давлением, фрезерной и токарной обработки – достигается высокое качество по конкурентной с импортными аналогами цене. В спектр выпускаемой продукции входят не только контактирующие устройства, но и спутники-носители – изделия, защищающие микросхемы от повреждения при их тестировании и перемещении.

«Тест-Контакт» с 2019 года является резидентом ОЭЗ «Технополис “Москва”». За это время компания изготовила и передала заказчикам более 25 тыс. единиц продукции. Более 700 типов изделий, выпускаемые компанией, покупают в России, Белоруссии и Армении, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. «Более 100 отечественных предприятий микроэлектроники широко применяют изделия «Тест-Контакт» при испытаниях электронной компонентной базы специального назначения. Среди них и другие резиденты ОЭЗ, например, «НИИМЭ» и НПЦ «Элвис, что делает компанию примером эффективной промышленной кооперации», — отметил он.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» занимает пять площадок общей площадью 223,3 га: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем»). Резиденты освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога и таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении компания может выкупить землю за 1% от ее кадастровой стоимости.