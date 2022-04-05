В России аренда жилья стала втрое выгоднее ипотеки

Средняя стоимость аренды квартиры в России стала в три раза ниже, чем средний платеж по ипотеке, сообщает Forbes со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Арендовать однокомнатную квартиру в крупнейших городах России сейчас в среднем стоит 17,4 тыс. рублей в месяц, в то время как средний платеж по ипотечному кредиту составляет 53 тыс. рублей.

«Аренда жилья сейчас в разы выгоднее, чем платеж по ипотеке. В среднем по всем городам в апреле 2022 года аренда составляла всего 33% от среднего платежа по ипотеке. Платежи по ипотечным кредитам за месяц в среднем выросли на 73%», — говорится в исследовании компании.

Самая невыгодная ситуация сейчас в Москве, где платеж по ипотеке на 112 тыс. рублей превышает арендную ставку. При этом еще несколько недель назад, до резкого повышения ключевой ставки ЦБ, разница была на уровне 43 тыс. рублей. Минимальная разница в платежах по ипотеке и аренде (до 20 тыс. рублей) наблюдается в Челябинске и Архангельске.

По мнению аналитиков, большой разрыв между ипотечными и арендными платежами обусловлен не только подорожанием кредитов, но и ростом предложения квартир, сдающихся в долгосрочную аренду — их число за месяц увеличилось на 42%, а количество ежедневно публикуемых новых объявлений выросло в четыре раза.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам первого квартала 2022 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья России впервые достигла 100 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем в последнем квартале 2021 года (93 тыс. рублей). Сильнее всего цены выросли в южных регионах РФ: в Краснодаре — на 75%, в Сочи — на 58%, в Ставрополе — на 45%. Минимальный рост был зафиксирован в Ижевске (+7%) и Уфе (+6%).

