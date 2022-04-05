В СФ РФ заявили, что Россия продолжит добиваться правды о провокации в Буче

Россия продолжит добиваться международного расследования в постановки якобы гибели мирных жителей в украинской Буче, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Правда на нашей стороне, мы этого не делали, это провокация», - заявил политик во время стрима «Летучка», видео которой он разместил на своем Telegram-канале.

«Уже есть слишком много доказательств того, что это провокация, чтобы избегать каких-либо дискуссий. Все аргументы на столе - и, кроме "ай-яй-яй, все пропало", нет ни одного аргумента с украинской стороны и поддерживающих их западных спонсоров», - отметил политик.

В отличии от них Москва имеет все аргументы своей правоты: дата выхода российских войск из Бучи, ввод туда украинских войск, личный состав, который был там раньше, кадры и информация в сетях от ряда слишком разговорчивых украинских политиков.

«Идет колоссальная информационная война, где ни одна информационная атака не может остаться без ответа», - заключил сенатор.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видео, снятое якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отметив, что на земле рядом с телами нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силами безопасности или территориальной обороной.

Министерство обороны России заявило, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеозаписи, якобы свидетельствующие о неких «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией».

