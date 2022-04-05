В трех регионах РФ выявлен рост заболеваемости COVID

За прошедшую неделю рост заболеваемости новым типом коронавируса был зафиксирован в трех регионах России. Об этом сообщается во вторник, 5 апреля, на сайте Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости 12,4% случаев приходится на три субъекта (Москва — 5,1%, Санкт-Петербург — 5,0% и Московская область - 2,3%). На остальные регионы приходится соответственно 87,6%. В динамике в разрезе отдельных регионов страны, по итогам 13-й недели 2022 года, рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах», - говорится в публикации.

Руководитель ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с представителями управлений и учреждений Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации. В ходе мероприятия она отметила, что заболеваемость COVID-19 в целом по стране по-прежнему высока.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что в России преобладает на сегодня распространение штамма омикрон, BA.2, или «стелс-омикрона». Доля этого варианта коронавируса, по ее словам, выросла до 80%.

По состоянию на 5 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 17 926 104 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 035 336 человек, от последствий скончались 370 311 пациентов.

