Макрон признал, что может проиграть Ле Пен на президентских выборах

Президент Макрон еще месяц назад был явным фаворитом президентских выборов во Франции. Однако он, судя по всему, слишком много времени, по мнению избирателей, уделяет Украине. И это избирателям, похоже, не нравится. Марин Ле Пен не стала изобретать велосипед и вела кампанию по старинке: ездила по стране и рассказывала французам о своей программе. Она делала упор не на внешнюю политику, а на экономику и рост цен, которые интересуют избирателей, очевидно, больше страны на востоке континента. Это помогло ей не только обойти главного конкурента среди правых – Эрика Земмура, но и сократить отставание от Эммануэля Макрона до 6% и стать его главным соперником на выборах. Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, а второй тур, который скорее всего понадобится, пройдет через две недели, 24 апреля. Очевидно, вместе с 44-летним Макроном в него выйдет 53-летняя Марин ЛеПен.

Опросы отдают предпочтение действующему президенту, но его отрыв с каждым днем сокращается. Ле Пен представляет борьбу с Эммануэлем Макроном как схватку Давида с Голиафом, в которой она отводит себе, естественно, роль Давида.

Пока опросы показывают, что Макрон остается фаворитом, но победа ему дастся не без труда. Согласно последним опросам он обойдет Ле Пен, но совсем немного. Его преимущество 24 апреля будет даже меньше, чем на прошлых выборах. Между тем, для проведения структурных реформ Макрону необходима победа за явным преимуществом.

При этом действующий президент Франции признал, что может проиграть президентские выборы. Выступая перед сторонниками на митинге в минувшие выходные Макрон заявил, что нельзя исключить политических сюрпризов, напомнив о голосовании Великобритании по брекзиту. «Нет ничего невозможного, — сказал он.

Согласно последним опросам Макрон наберет во втором туре 53% голосов, а Ле Пен – 46%. Между тем, в начале марта разрыв был значительно больше и составлял 20% (60-40). Марин Ле Пен необходимо для победы убедить своих главных сторонников, молодых избирателей, испытывающих материальные проблемы, которые часто не приходят голосовать, обязательно прийти в этот раз на избирательные участки. С другой стороны, ей нужно, чтобы сторонники левоцентристов остались во втором туре дома. При таком развитии событий ей вполне по плечу стать первой женщиной, занявшей пост президента во Франции.

Многое будет зависеть от того, как Марин ЛеПен проведет дебаты, которые состоятся между турами. За долгую политическую карьеру неоднократно показывала, что умеет держать удар. Зимой, к примеру, многим казалось, что ее обойдет 63-летний Эрик Земмур, новый лидер французских ультраправых. Однако избиратели, сначала встретившие его с энтузиазмом, постепенно начали к нему охладевать. Земмур кажется чересчур радикальным даже многим ультраправым. Его рейтинг пошел вниз. Сейчас он опустился ниже 10%.

Эти выборы – третья попытка Марин Ле Пен возглавить Францию. При любом исходе президентских выборов ее позиция лидера правых сил еще больше укрепится. Она, кстати, сейчас не исключает и того, что будет участвовать и в президентских выборах через пять лет.

Чтобы прийти в себя после обидного поражения от Эммануэля Макрона в 2017 году, Марин понадобился год. Она искала вдохновение и поддержку у внешних союзников, венгерского премьера Виктора Орбана, только что обеспечившему себе четвертый срок на посту главы правительства Венгрии; и у лидера итальянских правых Маттео Сальвини.

В перерыве между выборами Марин Ле Пен изменила название партии, которая сейчас называется не «Национальный фронт», а «Национальное объединение». Это более, если можно так сказать, мягкое название. Внесла коррективы она и в стратегию. В последнее время Марин все чаще делится с подписчиками в соцсетях историями из жизни матери-одиночки с тремя детьми и забавными рассказами о своих бенгальских кошках. Она убрала из программы партии запрет на двойное гражданство, одно из главных требований ультраправых, и сделала еще много такого, что помогло ей смягчить свою политическую позицию. Все это позволило ей отойти от имиджа лидера ультраправых и помогло расширить электоральную базу.

Сместив в 2011 году с поста председателя партии отца, Марин Ле Пен стала больше внимания уделять вопросам социальной защиты французов. Постепенно ее партия, занимавшая в отношении экономики либеральные позиции, сместилась влево. Это привело в ее лагерь рабочую молодежь и людей с материальными трудностями.

10 марта Марин Ле Пен сделала еще один ловкий ход - объявила себя кандидатом «маленьких людей», который борется с кандидатом «больших людей». Причем, сделала она это на севере Франции, где самый низкий уровень жизни. Она обвинила президента Макрона в том, что он «отдал все большим компаниям», и пообещала в случае победы снизить цены на топливо. Это, между прочим, главное, что интересует сейчас сельских избирателей.

Тему России при этом Ле Пен обходит стороной. В одном из недавних интервью она лишь отметила, что Москва может выступать как противником Франции, так и союзником по отдельным вопросам.

Что касается Эрика Земмура, то он в ходе избирательной кампании переместился наоборот вправо. Земмур выступает за увеличение возраста выхода на пенсию, за сокращение социальной помощи населению и снижение налогов для бизнеса и землевладельцев. Большинство политологов считает, что во втором туре его сторонники скорее всего отдадут голоса Ле Пен, что повысит ее шансы навязать Эммануэлю Макрону упорную борьбу.