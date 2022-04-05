Выдача ипотеки на пределе

Так, в период 1–2 марта 2022 года большинство российских банков приняли решение об аннулировании ранее одобренных заявок и в кратчайшие сроки приостановили выдачи кредитов по ранее одобренным условиям. Речь шла не только о базовых продуктах, но и льготных программах. Банк ВТБ полностью остановил выдачу по таким заявкам 5 марта 2022. Также в числе банков были такие, как МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Банк «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк. По информации РБК они полностью останавливали прием заявок на ипотеку. Сейчас во многих банках процесс восстановлен.

«Такие действия банков вполне объяснимы. Разрыв между ключевой ставкой и ставкой по ипотеке не может быть настолько большим – почти в 2 раза. Банки несут убытки. Это отражается на всей операционной деятельности и в итоге на всех клиентах. Ведь банки привлекают деньги с рынка под высокий процент, а кредиты выдавать под низкий процент уже убыточно. Более того, это несправедливо по отношению к вкладчикам. Чуть ли не единственным, кто пытался выдержать, выдавал ипотеку без перебоев и принимал заявки на ипотеку весь март, идя навстречу клиентам, был Сбер. Но это лидер рынка, и учитывая решение банка оповестить людей, что заявка отклонена, мы понимаем, какие критически большие потери и процентный риск в чистом виде он имел.

Всем хочется ипотеку под низкий процент, но реальность меняется и для клиентов, и для бизнеса», - сказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, добавив, что бояться повышенных ставок не стоит.

Когда ситуация стабилизируется, ставки вернутся к прежним значениям и можно будет рефинансироваться, считает эксперт. «Давайте не забывать, что ключевая ставка выросла вдвое в рекордно короткий промежуток времени. Деньги стали дорогими. Те банки, которые продолжают выдавать ипотеку под низкий процент, делают невозможное, несут большие убытки в угоду заемщикам. Ведь если мы посмотрим, ни один банк не повысил ставки по выданным кредитам для своих клиентов. А сколько потерял банк? Как отразится это на вкладчиках? На заемщиках по потребительским кредитам? Ведь для них ставки могут тоже меняться и не в выгодную сторону», - говорит Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty.

Не удивительно, что банки сократили сроки действия заявок на старых условиях. Например, Сбер, занимая деньги по рыночной ставке, весь март выдавал ипотеку по ранее одобренным ставкам в среднем под 11%. Получается, банк пошел на убыток ради поддержки граждан. Таким образом, Сбербанк последним из крупных банков остановил ипотечное кредитование на нерыночных условиях.

Стало известно, что, идя навстречу клиентам, Сбербанк проведёт ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок. Также это коснется социально уязвимых категорий граждан, у которых было одобрение по ипотеке безотносительно даты записи на сделку, например, для семей, у которых на данный момент нет какого-либо

жилья в собственности, родителей-одиночек, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, а также для заёмщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определённых категорий льготников.

В общей сложности для 10 000 заемщиков сделки будут проведены банком по ранее одобренным условиям. Также клиенты Сбербанка могут подать заявку на возмещение услуг, оказанных банком и дочерними компаниями банка по подготовке к сделке.

Что же касается ипотеки с государственной поддержкой, то Сбер уже заявил, что до 6 апреля продолжит принимать заявки и выдавать льготную ипотеку по текущим ставкам. Это решение касается ипотечных программ с государственной поддержкой: «Господдержка 2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека». Текущая ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка 2020» от 5,85%. По дальневосточной ипотеке от 0,1%.

По словам Глазуновой, российские банки ранее повысили ставки по ипотеке, на вторичку значения максимальные за всю историю, но возможно, клиентам, которые хотят взять ипотеку по более низкой ставке, стоит посмотреть в сторону новостроек, которые сейчас поддерживаются государством.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое корректирует программу ипотеки с господержкой. «Поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», - цитирует Интерфакс главу кабмина. Некоторые банки, включая ВТБ и «Дом.РФ» начали принимать заявки уже не под 6%, а по новым условиям.