«Яндекс.Маркет» начал продавать бывшие в употреблении товары

Сервис «Яндекс.Маркет» начал реализовывать бывшие в употреблении товары, в первую очередь смартфоны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, на маркетплейсе уже можно приобрести подержанные гаджеты с трехмесячной гарантией от партнера. В дальнейшем маркетплейс собирается расширять ассортимент бывших в употреблении товаров в категории электроники и бытовой техники, а также товаров других категорий, в частности, детских и спортивных товаров, предметов для дома и ремонта.

Кроме того, «Яндекс.Маркет» планирует запустить перепродажу товаров категории одежды и обуви в сотрудничестве с крупными resale-платформами. На маркетплейсе можно будет приобрести предметы гардероба и аксессуары разных брендов, в том числе в сегментах премиум и люкс.

Отмечается, что ретейлер начал двигаться в сторону выхода в сегмент подержанных товаров еще в 2021 году, так как уже тогда был зафиксирован устойчивый рост этого тренда; теперь актуальность направления стала еще очевиднее. «Подержанные товары помогут "Маркету" заместить ту часть ассортимента, которая может временно "сжаться" из-за рыночной ситуации, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Ранее дистрибьюторы и ретейлеры электроники сообщили, что производители смартфонов начали требовать полную предоплату за поставки продукции в Россию. Как писал «Коммерсантъ», цены на смартфоны в марте в этих условиях выросли сразу на 30%. По словам главы департамента «Мобильная связь» Вадима Таланюка, в настоящее время практически все компании требуют предоплаты. Другой собеседник издания на рынке электроники отметил, что речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке из-за удорожания кредитов для бизнеса в России. Также значительно выросли ставки по бизнес-кредитам из-за повышения ключевой ставки Центрального банка (сейчас она составляет 20%).