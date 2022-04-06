Акции дня: бумаги «Сбербанка» не выдержали санкционного давления

Бумаги крупного российского банка «Сбербанк» снижались на фоне согласования Еврокомиссией новых санкций в отношении РФ. По итогам сессии на Мосбирже в среду, 6 апреля «обычка» «Сбера» подешевела на -8,11% до 141,6 рублей за штуку, а «префы» упали в стоимости на -6,38% до 149,79 рублей.

Среди новых ограничений в отношении России полный запрет на сделки с четырьмя ключевыми российскими банками, а также эмбарго на импорт угля. Также Европа планирует постепенный отказ от российской нефти и газа.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,93% до 2611,43 пунктов. Индекс РТС вырос на +2,99% до 1034,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:07 мск составила 103,77 долларов за баррель (-2,69%). Российская валюта укреплялась – 82,75 рубля за доллар.

Санкции в отношении России начали вводить после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. На фоне этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились почти месяц с конца февраля и до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.