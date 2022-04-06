Американские СМИ о событиях в Буче: либо просто постановка, либо дело рук украинских националистов

Джо Лаурия, возглавляющий сайт Consortium News, а ранее работавший в Wall Street Journal, Boston Globe и других известных изданиях, в журналистике уже не один десяток лет и не склонен сходу верить во все, что ему говорят. Неудивительно поэтому, что у него возникли сомнения относительно украинско-западной трактовки недавнего видео, снятого в городке Буча под Киевом и ставшего поводом для совершенно оголтелой антироссийской кампании в западных политических кругах и СМИ.

Запад, пишет Джо Лаурия, естественно, уже через считанные часы после появления в сетях сообщений и ссылок на видео, которое в Киеве и столицах западных стран тут же, как по команде, начали называть «резней в Буче», заявил о виновновсти российских военных и призвал к введению против России новых, еще более жестких санкций. Президент Франции Эммануэль Макрон, к примеру, призвал Европу отказаться от угля и нефти из России.

Вердикт Запада и Киева был предсказуем, но абсолютно необоснован. Юридические системы западных стран требуют проведения в таких случаях тщательных расследований, но обвинительный приговор русским был вынесен без каких либо разбирательств и предъявления доказательств, исключительно по политическим мотивам: виновны, дело закрыто. Тот же самый Макрон безапелляционно заявил, выступая на радиостанции France Inter: «Имеются очень четкие доказательства военных преступлений. То, что произошло в Буче, требует новых санкций, которые мы скоординируем с нашими европейскими партнерами и, в первую очередь, с Германией».

Мало того: в громком хоре обвинителей уже можно услышать голоса «ястребов», призывающих Америку объявить войну России из-за событий в Буче.

Россия между тем категорически отвергает обвинения в свой адрес. Российские военные в Буче никого не убивали и никого не грабили, утверждают в Москве. И если бы речь шла действительно о серьезном расследовании, пишет Лаурия, то для начала следовало бы разобраться в хронологии событий. А она такова: в среду на прошлой неделе – то есть, 30 марта – все российские войска, как утверждают в российском Минобороны, были выведены из Бучи. На следующий день, в четверг 31 марта, эту новость радостно подтвердил улыбающийся мэр Бучи Анатолий Федорук в видеоролике, размещенном на сайте городского совета.

«31 марта – день освобождения Бучи», – говорит он. Ни о какой «резне» и речи нет. Сияющий Федорук говорит о «славном дне» в истории Бучи. Стал бы он так говорить об этом, если бы улицы городка были завалены сотнями трупов мирных жителей? – интересуется Лаурия.

Далее журналист цитирует опубликованное в Telegram заявление российского Министерства обороны, в котором отмечено, что российское оборонное ведомство отвергает обвинения киевского режима в предполагаемых убийствах гражданских лиц в Буче. Лаурия приводит заявление МО РФ о том, что сообщения о преступлениях в Буче появились только на четвертый день после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) и представители украинских СМИ вошли в город, из которого все российские подразделения ушли еще 30 марта. «Ни один местный житель не пострадал в то время, когда Буча находилась под контролем российских войск», – цитирует Лаурия Минобороны России.

Что же произошлол в Буче в пятницу и субботу? – задается вопросом Лаурия. И обращает внимание на сообщение Джейсона Майкла Макканна, написавшего в Standpoint Zero, что New York Times (NYT), представители которой побывали в Буче в субботу, ни слова не сообщали о каких-либо преступлениях против мирных граждан.

NYT упомянула также, что найдены мертвые тела шести гражданских лиц, но при этом подчеркнула, что неизвестно, при каких обстоятельствах они погибли. Зато на фотографиях, сделанных журналистами NYT, присутствуют бойцы неонацистского батальона «Азов» (организация запрещена в РФ). И Макканн в своей статье предполагает, что именно они могут быть причастны к убийствам жителей Бучи.

«Что-то очень интересное произошло 2 апреля (в субботу), за считанные часы до того, как о "резне в Буче" сообщили национальные (украинскиЕ) и международные СМИ, – пишет он. – Сайт "Левый берег" финансируемого США и ЕС Gorshenin Institute, в частности, сообщил на украинском языке: "Силы специального назначения начали зачистку Бучи в Киевской области, которая была освобождена ВСУ. Город очищают от диверсантов и пособников русских войск"».

Но ведь российские войска полностью ушли из города. А значит, для всего мира эта зачистка должна выглядеть как репрессии, когда по городу ходят представители госорганов, выискивая «диверсантов» и «пособников российских сил». И, кстати, еще за день до этого представительница мэрии Екатерина Украинцева, позируя под украинским флагом на Bucha Live Telegram, объявила горожанам, что прибытие батальона «Азов» не означает полного освобождения Бучи (несмотря на то, что в городе не оставалось ни одного российского солдата) и что будет проведена «полная зачистка города». Сказала она это, напоминает Лаурия, на следующий день после того, как мэр радостно сообщил, что город освобожден.

А в воскресенье утром весь мир узнал про версию об убийствах в Буче сотен людей. И госсекретарь Энтони Блинкен заявил, возлагая вину на : россискую сторону: «Мы требуем фиксировать все преступления всеми имеющимися средствами и привлечь виновных к ответственности». И президент Байден призвал в понедельник к судебному разбирательству по делу «о военных преступлениях».

Инцидент в Буче стал критическим моментом, пишет Джо Лаурия. Необходимо беспристрастное расследование, считает он, которое, очевидно, может провести только ООН. Кстати, Пентагон, отмечает журналист, остудил разгоряченные умы и военную истерию, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность России к этим событиям.

Скороспелые выводы опасны. Особенно опасны безответственные призывы к прямой войне США с Россией, подводит Джо Лаурия итог своей статье, полной вопросов, на которые на Западе никто пока не может – или не хочет – дать ответа.

*Организация запрещена в РФ