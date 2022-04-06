Банк России пояснил, как и где беженцы могут обменять гривны на рубли

Наличные украинские гривны на рубли можно поменять в Сбербанке, а на территории Крыма и Севастополя — в Российском национальном коммерческом банке (РНКБ). Обмен будет производиться по фиксированному курсу — 2,5 рубля за одну гривну, без комиссии, сообщается в Telegram-канале Центробанка.

«Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в Россию в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке», — говорится в пояснении ЦБ.

Регулятор также уточнил, что обменять можно не более 8 тыс. гривен на одного человека.

Глава Крыма Сергей Аксенов приветствовал это решение. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что оно направлено на социальную поддержку граждан, «вынужденных покинуть территорию Украины».

По данным на 6 апреля, число беженцев, прибывших с Украины и из Донбасса в Россию, составило 634 тыс. человек, включая 124 тыс. детей. Среди них 182 тыс. граждан РФ, 360 тыс. граждан ДНР и ЛНР и 91 тыс. граждан других стран, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне о подготовке нормативного правового акта, который будет регламентировать обмен гривен на рубли для переселенцев из ДНР и ЛНР, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вопрос обмена гривен на рубли стал актуален по мере освобождения территорий ДНР и ЛНР и эвакуации жителей в российские регионы.