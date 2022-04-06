Более 3 млрд рублей в год экономит социально ориентированный бизнес на аренде городских площадей в Москве - вице-мэр Ефимов

Предприниматели и частные образовательные учреждения, которые арендуют помещения в Москве по льготным ставкам, ежегодно экономят 3,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город системно поддерживает социально ориентированный бизнес и частные образовательные учреждения. Одна из мер – сниженные ставки на аренду городской недвижимости. На данный момент ими пользуются 636 организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих у города помещения общей площадью более 280 тысяч квадратных метров. Ежегодно эти компании экономят более 3,1 миллиарда рублей. Сэкономленные средства бизнес может направить на развитие и модернизацию услуг», – сообщил Ефимов.

Помощью города пользуются малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов. Для них предусмотрена минимальная и льготная ставки – 5 тысяч и 3,8 тысячи рублей соответственно. Минимальная ставка действует на помещения площадью менее 300 квадратных метров по договорам с не истекшим сроком действия, а также для организаций, у которых не менее половины сотрудников – инвалиды. Льготная – для тех, кто занимается социально значимой деятельностью. Организации с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование могут получить годовую арендную ставку в размере 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. Но это не касается договоров аренды, заключенных по результатам торгов.

Кроме того, в Москве действует программа «1 рубль за 1 квадратный метр» для объектов образования. Город выставляет на торги сооружения, нуждающиеся в реконструкции или реставрации. Победитель аукциона оформляет договор и делает ремонт, чтобы затем перейти на ставку «1 рубль за 1 квадратный метр» в год.

«Из 636 социально ориентированных организаций значительная часть – компании, оказывающие медицинские услуги, с ними заключено 186 арендных договоров на помещения общей площадью 54 тысячи квадратных метров. С частными образовательными организациями заключено 149 договоров, они занимают почти 168 тысяч квадратных метров помещений. Оставшийся 301 договор заключен с представителями малого бизнеса – это мелкие производства, социальные магазины и столовые, ателье бытовых услуг, районные центры культуры и спорта, организации, которые осуществляют деятельность в области ветеринарии. Общая площадь занимаемых ими помещений составляет более 58 тысяч квадратных метров», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.